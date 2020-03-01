Я відчула, що підвела всіх, – у яскравому костюмі Дженніфер Лопес розповіла про Оскар-2020

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес стала гостею Oprah’s 2020 Vision Tour. У розмові з телеведучою Опрою Вінфрі вона зізналася, що Оскар-2020 став для неї справжнім розчаруванням. Вона сподівалася, що буде номінована на звання "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм "Шахрайки з Волл-Стріт".

50-річна голлівудська зірка активно розвиває свою кар'єру в різних сферах. Минулий рік став для неї справжнім тріумфом – вихід на подіумі в Мілані на показі Versace, виступ на грандіозній спортивній події Супербоул та найуспішніші зйомки за весь шлях у кіноіндустрії у комедійному фільмі "Шахрайки з Волл-Стріт" .

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Проте світова спільнота не оцінила творчі досягнення Дженніфер Лопес належним чином. Знаменитість неодноразово читала у пресі, що глядачі вважають її роль у фільмі вартою перемоги на Оскарі-2020, проте стрічка не потрапила навіть до числа номінантів. Зірка картала себе, адже, як запевнила американську ведучу Опру Вінфрі, вона підвела всю свою команду, яка завжди була поряд з нею впродовж останніх 25 років.

Мені сумно, тому що було витрачено так багато сил. Вийшло безліч статей, я отримала величезну кількість позитивних відгуків – більше, ніж будь-коли в моїй кар'єрі… І коли мене в результаті не номінували, це стало розчаруванням,

– розповіла Джей Ло.

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Проте навіть не надто оптимістичні зізнання не змогли завадити акторці приголомшити публіку своїм виходом. На шоу подруги вона постала у найголовнішому тренді сезону – яскравому жовтому кольорі. Зірка обрала вільний штанний костюм від бренду Sally LaPointe. Монолук ідеально підкреслив її спортивне тіло. Такий аутфіт Дженніфер Лопес доповнила золотими туфлими-човниками, які гармонійно виглядали з сережками-кільцями та білою сумкою.



Дженніфер Лопес у яскравому костюмі / Instagram / @slayitlikejlo_



Дженніфер Лопес у яскравому костюмі / Instagram / @slayitlikejlo_