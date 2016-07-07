"Я відчував, як сходжу з розуму": брат Кейт Міддлтон Джеймс розповів про важку психічну хворобу

Рідний брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон поділився подробицями важкої депресії, яку довгий час приховував від сім'ї. 31-річний чоловік назвав хворобу "раком розуму" і зізнався, що не побажає такого відчуття навіть найгіршому ворогу.

Джеймс Міддлтон відверто розповів про погіршення свого психічного здоров'я. 31-річний брат герцогині Кембриджської зізнався про набридливе почуття "повного провалу", коли його застала депресія. У 2017 році Джеймсу поставили діагноз "Розлад дефіциту уваги".

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Брат Кейт Міддлтон розповів подробиці хвороби, яку дуже важко переносив, в інтерв'ю іноземному виданню The Daily Mail.

Кожної ночі мене мучили жахливі сни. У моїй голові постійно лунав уявний шум. Мені здавалося, що десять різних радіостанцій змагалися за ефірний час. Шум був нестерпним і втомлюючим,

– зізнався Джеймс Міддлтон.

Чоловік додав, що погане самопочуття не залишало його і вдень. Щодня він прокидався, приходив на роботу і протягом дня зазирав на екран комп’ютера, щоб побачити, що настала година, коли він може йти додому.

Мене охопила жахлива інерція, бездіяльність. Я не міг відповідати на найпростіші повідомлення, тому я не відкривав електронні листи. Я не міг спілкуватися з тими, кого любив – це моя сім'я і друзі,

– продовжив Джеймс Міддлтон.

Брат герцогині зізнався, що відчуття відчаю, ізоляції і самотності не побажав би навіть найгіршому ворогу.

Я відчував, як я сходжу з розуму. Лише рік назад, у грудні 2017 року, мені поставили діагноз "розлад дефіциту уваги". Я зібрав усіх своїх собак в машину і не сказав нікому, куди я їду. Я відправився в дику частину округу, біля якого розташоване озеро. Там я плавав у крижаній воді, ходив по засніжених горах і залишався сам у віддаленому котеджі,

– зізнався брат герцогині.



Джеймс Міддлтон / Instagram / @jmidy

31-річний Джеймс Міддлтон сказав, що вирішив розповісти про свою хворобу, насамперед, через те, що його сестра Кейт і її чоловік принц Вільям через свою благодійну діяльність в Heads Together відкрито пропагандують значущість психічного здоров'я.

"Вони вважають, що ми можемо вилікувати психічні проблеми лише тоді, коли знайдемо мужність розповісти про них. Адже депресія – це лише невелика частина комплексу, який, на жаль, є", – зізнався брат Кейт Міддлтон.