Я віддав кінематографу все, що міг, – Квентін Тарантіно заявив про плани завершити кар'єру

Відомий американський сценарист, режисер і продюсер Квентін Тарантіно зробив неабиякий вклад в кіноіндустрію. Майже кожен його фільм вважають шедевром. Однак він приголомшив світ заявою, що задумується над тим, аби піти на пенсію.

Тоді, як світ, затамувавши подих, чекає на вихід нового шедевра під назвою "Одного разу в Голлівуді", Квентін Тарантіно вражає відвертими зізнаннями. Режисер заявив, що думає про те, аби залишити кінематограф. Про це повідомляє австралійський журнал GQ.

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56-річний Квентін Тарантіно заявив, що поки що точно не визначився, коли саме покине кінематографію, проте зазначив, що хоче, аби після нього залишилися лише значущі фільми.

Думаю, що стосується стрічок для кінопрокату, я дійшов до певної межі. Я хочу писати книги й театральні п'єси, тобто, я не кину творчість, це точно. Просто я вважаю, що віддав кінематографу все, що міг,

– пояснив свої роздуми покинути кіно Квентін Тарантіно.



