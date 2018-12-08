Я виплакалась, – Дженна Д'юенн вперше розповіла про розлучення з Ченнінгом Татумом

У жовтні західні ЗМІ вибухнули новиною: ідеальна пара Ченнінг Татум та Дженна Д'юенн, які закохались під час зйомок фільму "Крок вперед", вирішили розлучитись. Вперше після оголошення про розрив танцівниця та акторка прокоментувала резонансну новину.

Про особисті переживання Дженна Д'юенн розповіла журналістам Сosmopolitan. Зірка зізналась, що не стримувала своїх почуттів від розриву з Ченнінгом Татумом, тому виплакалась і почала вірити, що в її житті ще буде місце для кохання. Так і сталось: у ЗМІ припускають, що Дженна Д’юенн закрутила роман із актором Стівом Казі.

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"Я не втікала від своїх почуттів, тому дозволила собі виплакатися. І це справді допомогло. Я знала, що рано чи пізно побачу світло в кінці тунелю. І диво сталося: зараз я щаслива в нових стосунках", – розповіла Дженна Д'юенн.

Акторка вирішила поділитись секретом свого щастя. За словами Дженни, потрібно спершу полюбити себе, тоді й відповідний партнер з'явиться.

Я дійсно вірю в любов, але також впевнена, що вона починається з вміння любити себе. І я переконана: любов до себе трансформується залучення відповідного партнера. А ті люди, які повинні були знайти один одного, обов'язково знайдуть,

– зазначила Дженна Д'юенн.

Окрім інтерв'ю, акторка прикрасила січневий випуск глянцю. Перед камерою зваблива Дженна Д'юенн позувала в спортивних костюмах з топами. Зірка не приховувала своєї ідеальної фігури та природної краси.



Дженна Д'юенн екс-дружина Ченнінга Татума / Сosmopolitan



Дженна Д'юенн прокоментувала розлучення / Сosmopolitan



Акторка Дженна Д'юенн / Сosmopolitan

Нагадаємо, що історія кохання між Ченнінгом Татумом та Дженною Д’юенн почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. А 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після дев’яти років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах.



У ЗМІ подейкують, що після розлучення Ченнінг Татум закрутив роман зі співачкою Джессі Джей. Голлівудський красень побував на кількох виступах артистки та не стримував захоплення від побаченого.

