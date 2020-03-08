Я виступаю про те, що мені болить, – Володимир Остапчук прокоментував свої жарти щодо розлучення

Одним з найрезонансніших розлучень українського шоу-бізнесу став розрив шоумена Володимира Остапчука з дружиною Оленою Войченко. Екскохана неодноразово робила скандальні заяви у той час, як чоловік відповідав лише гострими жартами та провокативними фото. Ведучий зізнався, що таким чином демонструє свої переживання.

Особисте життя Володимира Остапчука впродовж кількох місяців залишається однією з найбільш обговорюваних тем у вітчизняному шоу-бізнесі. Такому ажіотажу в мережі сприяє переважно сам шоумен, який підігріває зацікавлення публіки інтригуючими світлинами та гострим гумором.

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Під час розмови з Катериною Осадчою для "Світського життя" він розповів, що жодним чином не використовує розлучення для свого піару: "Ні в якому разі я б не сказав, що на цьому хайплюсь чи роблю з цього шоу". Остапчук переконаний, що така увага спричинена лише тим, що люди в Україні, яка посідає п'яте місце серед інших країн за кількістю розлучень, лізуть у чуже життя та намагають дати поради.

Катерина Осадча поцікавилася, чи не завдає він болю своїм дітям та ексдружині, публікуючи у мережі провокативні дописи поряд з іншими жінками. Проте ведучий переконаний, що ситуація з розлученням залишилася у минулому, а він розпочав нове життя, яким би не хотів ображати близьких. Зараз з Оленою вони спілкуються виключно на теми дітей та грошей.

Я не можу відповідати якимось брудом, тому що я чоловік. Але гумором і тим, що зараз я пишу стендапи і виступаю про те, що мені болить. Думаю, що це якраз для мене така терапія… Я не приймаю роль жертви. Ми дорослі люди, ми можемо йти далі, робити інші речі, тому це нормальна історія. Я в жодному разі не хотів би когось образити,

– прокоментував Володимир Остапчук.

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Каретина Осадча також не оминула увагою чуток про новий роман шоумена з 33-річною Христиною, яка працює нотаріусом. У соціальних мережах пари з'являлися фото з відпочинку, опубліковані у той самий час. Проте ведучий не став коментувати стосунки з дівчиною: "Це запитання, яке вимагає того, що я маю виправдовуватися… Якщо вам хочеться, щоб у мене була Христина, Валя, Маша, Григорій, Сашко, то це питання до людей, які розпускають ці чутки".