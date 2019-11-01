Я вперше таке пережив, – Дзідзьо розповів про авіапригоду у Відні

Популярний український співак Дзідзьо зізнався, що літак, в якому він летів до України, мав несправність. Тому артист пережив небезпечну авіапригоду.

Осінній відпочинок співак Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, вирішив влаштувати у неповторній Австрії. Відомий українець упродовж кількох днів знайомився з архітектурою та пам'ятками культури у Відні, демонструючи прихильникам відповідні фото. Однак розкішний відпочинок завершився неприємним інцидентом.

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1 листопада Дзідзьо змусив переживати тисячі своїх прихильників. На офіційній інстаграм-сторінці артист зізнався, що літак, на який він придбав квиток, виявився несправним. Про це пасажири дізнались, коли вилетіли з віденського аеропорту. Тому пілот змушений був здійснити екстрене приземлення на летовищі.

Вилетів з Відня і тут через 15 хвилин пілот оголошує, що у нас проблеми з літаком. Поки кружляємо над Віднем,

– з хвилюванням написав Дзідзьо.

Тільки після приземлення пасажирам пояснили, що у літаку був несправний насос, який подавав паливо. Тому пілот вирішив не ризикувати та терміново повернутись на летовище. Упродовж авіапригоди Дзідзьо інформував прихильників, що відбувається, тому після повернення у Відень подякував всім за підтримку та вибачився.

Ми приземлилися у Відні. Хочу вам сказати, що ця ситуація дуже нестандартна. Вибачте, що змусив вас хвилюватися, але я вперше в житті таке пережив, не дай Боже нікому. Виявляється, у літака не працював насос, який подає паливо, і дуже дякую командиру, що він професійно спрацював і прийняв рішення повернутися назад,

– проінформував Дзідзьо.

Відомо, що під час інциденту ніхто не постраждав, а рейс "Відень-Київ" перенесли на ранок. За словами артиста, усіх пасажирів поселили на ніч у готелі, який розташований біля аеропорту, а для тих, хто не розуміє англійську, оголошення представників авіакомпанії переклав один із туристів. Вже зранку Дзідзьо повернувся до України та ще раз подякував прихильникам у мережі.