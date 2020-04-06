Я встав на коліна і помолився: Роббі Вільямс впевнений, що перехворів коронавірусом
Британський співак Роббі Вільямс ще декілька днів тому давав онлайн-концерти в інстаграмі, але, як виявилось, він почував себе жахливло, оскільки міг мати коронавірус.
46-річний чоловік переконаний, що був заражений коронавірус. Перші симптоми Роббі Вільям відчув одразу після повернення з Австралії у США. Щоб нікого не наражати на небезпеку, він на три тижні ізолювався від сім'ї, адже у нього є 40-річна дружина Айда Філд та четверо малих дітей.
Цікаво Карантин триває: Роббі Вільямс влаштував онлайн-концерт
Вільямс зізнався виданню The Sun, що його тіло було млявим, а він постійно відчував втому і важкість. Чому він не зробив тест на виявлення коронавірусу – він не сказав.
"Коли я приземлився в Лос-Анджелесі, там було незвично хмарно і сіро, і те, що відбувалося, здавалося дуже апокаліптичним. Я перебував на карантині і почав турбуватися про їжу, про те, що у мене закінчуються ліки. Пару днів просто дуже боявся", – поділився Роббі Вільямс.
Колишній учасник Take That "переконав себе, що отримав коронавірус".
Зазвичай я цього не роблю, але я встав на коліна і помолився. Я подумав про свою дружину і сім'ю. Протягом 30 секунд я підняв свої вібрації і відчув любов. І знаєте, що? Симптоми зникли, і страх пішов геть. Тепер я захищений від нижчих енергій, від почуття непотрібності,
– підкреслив співак.
Діти зустріли Роббі Вільямса після повернення з карантину / The Sun
Нагадаємо, що в схожій ситуації нещодавно перебувала екоактивістка Грета Тунберг. Вона теж відчувала ознаки коронавірусу після повернення з батьком з Європи, тому вирішила самоізолюватись та не робити тест, допоки би їй не стало гірше. Наразі дівчинка повністю здорова.
Станом на 6 квітня у світі підтверджено 1,2 мільйона випадків захворювань коронавірусом,з них 266 тисяч одужали. Також зафіксовано майже 70 тисяч летальних випадків. У США, де перебуває найбільша концентрація зірок шоу-бізнесу, ситуація невтішна – 336 тисяч захворювань, майже 18 тисяч тих, які одужали, та майже 10 тисяч летальних випадків.
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