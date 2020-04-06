24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Я встав на коліна і помолився: Роббі Вільямс впевнений, що перехворів коронавірусом

-
Роббі Вільямс / Instagram / @robbiewilliams

Британський співак Роббі Вільямс ще декілька днів тому давав онлайн-концерти в інстаграмі, але, як виявилось, він почував себе жахливло, оскільки міг мати коронавірус.

46-річний чоловік переконаний, що був заражений коронавірус. Перші симптоми Роббі Вільям відчув одразу після повернення з Австралії у США. Щоб нікого не наражати на небезпеку, він на три тижні ізолювався від сім'ї, адже у нього є 40-річна дружина Айда Філд та четверо малих дітей. 

Цікаво Карантин триває: Роббі Вільямс влаштував онлайн-концерт

Вільямс зізнався виданню The Sun, що його тіло було млявим, а він постійно відчував втому і важкість. Чому він не зробив тест на виявлення коронавірусу – він не сказав. 

"Коли я приземлився в Лос-Анджелесі, там було незвично хмарно і сіро, і те, що відбувалося, здавалося дуже апокаліптичним. Я перебував на карантині і почав турбуватися про їжу, про те, що у мене закінчуються ліки. Пару днів просто дуже боявся", – поділився Роббі Вільямс.

Колишній учасник Take That "переконав себе, що отримав коронавірус".

Зазвичай я цього не роблю, але я встав на коліна і помолився. Я подумав про свою дружину і сім'ю. Протягом 30 секунд я підняв свої вібрації і відчув любов. І знаєте, що? Симптоми зникли, і страх пішов геть. Тепер я захищений від нижчих енергій, від почуття непотрібності,
– підкреслив співак.


Діти зустріли Роббі Вільямса після повернення з карантину / The Sun​

Нагадаємо, що в схожій ситуації нещодавно перебувала екоактивістка Грета Тунберг. Вона теж відчувала ознаки коронавірусу після повернення з батьком з Європи, тому вирішила самоізолюватись та не робити тест, допоки би їй не стало гірше. Наразі дівчинка повністю здорова. 

Станом на 6 квітня у світі підтверджено 1,2 мільйона випадків захворювань коронавірусом,з них 266 тисяч одужали. Також зафіксовано майже 70 тисяч летальних випадків. У США, де перебуває найбільша концентрація зірок шоу-бізнесу, ситуація невтішна – 336 тисяч захворювань, майже 18 тисяч тих, які одужали, та майже 10 тисяч летальних випадків. 

Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус COVID-19 Роббі Вільямс LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 217098
сьогодні , 08:30 6 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 1192
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 35385
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 31585
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 111707
сьогодні , 09:31 Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото
Новини шоу-бізнесу 5998
сьогодні , 10:47 Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причина
Новини шоу-бізнесу 1839
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 158124
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук