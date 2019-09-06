Я втомилася соромитися свого тіла: Демі Ловато вразила відвертим знімком без ретуші

Американська співачка, яка відома своїми феміністичними поглядами, опублікувала новий знімок, на якому показала розповнілу фігуру і закликала прихильників не соромитись свого тіла.

Відверте фото з’явилось на її Instagram-сторінці вчора, 5 вересня. На ньому Демі Ловато позувала у трендовому леопардовому купальнику. Родзинкою фотографії стала її несподівана розкутість, адже 27-річна зірка показала ноги, на яких виднівся целюліт.

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Вгадайте, що це? Целюліт! Я втомилася соромитися свого тіла, редагуючи фотографії. Я хочу, щоб ця нова глава в моєму житті була про те, щоб бути справжньою, тією, хто є, а не відповідати чиїмось стандартам,

– заявила співачка.



Демі Ловато показала тіло з целюлітом / Instagram / @ddlovato

Окрім цього, Демі поділилась, що саме страх спонукав її редагувати фото і приховувати недоліки власної фігури. Але тепер вона горда за власне тіло, яке "так багато пережило". Цим зірка натякнула на її проблеми зі здоров'ям, які виникли в середині 2018 року через передозування наркотиками.

Співачка додала і про те, що мучила себе дієтами та відмовляла у всьому, що можна. Наразі вона досі займається у спортзалі і слідкує за власною зовнішністю, але не обмежує себе у їжі так, як робила це раніше.

"Це таке прекрасне почуття – повернутися до роботи, не напружуючи себе виснажливими тренуваннями і не позбавляючи себе шматочка торта на день народження. Просто, щоб все було ясно, я додам ... Я не повністю задоволена своєю зовнішністю, але я вдячна за нього, і це іноді краще, що я можу зробити. Я сподіваюся надихнути когось цінувати себе і своє тіло", – підсумувала вона.

Після публікації такого допису Демі Ловато надихнула багатьох своїх прихильниць, які вслід за нею почали публікувати схожі фото та позначати артистку на них. Зірка зізналась, що не очікувала на таку підтримку від фанатів, хоча хейтерів у артистки не поменшало. Серед тих, хто підтримав Ловато, стала і Ешлі Грем – знаменита plus-size модель, яка також пропагує красу бодіпозитиву.



Реакція Демі Ловато на підтримку її Ешлі Грем / Instagram-Stories / @ddlovato