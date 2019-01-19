Я вже можу ворушити руками, – Діана Арбеніна розповіла про свій стан здоров'я

Російська співачка Діана Арбеніна, яка днями потрапила до французької лікарні з серцевим нападом, вперше звернулась до своїх прихильників. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Солістка гурту "Ночные снайперы" зізналась, що досі перебуває у шпиталі під наглядом лікарів. Наразі Діана Арбеніна почувається значно краще, а її життю нічого не загрожує.

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Несподівана госпіталізація з серцевим нападом змусила артистку переосмислити свій ритм життя. Діана Арбеніна зазначила, що часті переїзди могли стати причиною погіршення її стану здоров'я. Відтак зірка пообіцяла, що надалі буде більше дбати про себе. Окрім цього, вона подякувала всім прихильникам за чималу підтримку в мережі.

Друзі, всі, хто писав мені всі ці дні, хто переживав за мене і турбувався, дуже дякую. Я зворушена. Мені вже краще, я можу ворушити руками, ногами. Не забувайте, що життя музикантів складається з перельотів, переїздів, зміни часових поясів. Не впорався трішки організм. Але я обіцяю домовитись з серцем, з головою, намагатимусь себе берегти,

– розповіла Діана Арбеніна.

Варто зазначити, що відеозвернення солістка гурту "Ночные снайперы" записала у шпиталі. Перед камерою вона постала у білій кофті, вбраній по чорній майці, та шапці.

Що сталось з Діаною Арбеніною?

Вчора, 18 січня, стало відомо, що російську співачку Діану Арбеніну несподівано госпіталізували. Сталось це під час її відпочинку у Франції. Прихильники артистки одразу ж припустили, що вокалістка колективу "Ночные снайперы" могла травмуватись на гірськолижному курорті. Однак згодом російські ЗМІ з'ясували, що медики діагностували у знаменитості серцевий напад.

За словами представників Діани Арбеніної, серцевий напад тривав 16 годин. Артистка поскаржилась на біль в грудях ще зранку, однак спершу не зверталась за допомогою до лікарів. Тільки за кілька годин солістка "Ночных снайперов" приїхала до шпиталю.

Напад тривав 16 годин. Досі медикам не вдається повністю зняти біль, хоча стан артистки, на щастя, стабілізувався. Загрози життю немає,

– розповіла PR-менеджер співачки Марія Кохель.

Наразі зірка не поспішає скасовувати заплановані концерти. Водночас Діана Арбеніна вирішила пройти обстеження у Франції.

Діана Арбеніна та Україна

У 2012 – 2013 роках Діана Арбеніна брала участь в українському розважальному проекті. Артистка була зірковим тренером на шоу "Голос країни". В липні 2014 року Діана Арбеніна з гуртом "Ночные снайперы" виступила у Києві. Зі сцени артистка вибачилась перед українцями за своїх колег, які підтримали агресивну політику РФ. Після цього зірка скасувала гастролі у Росії та відверто відмовилась від виступів у Криму. Однак у червні 2015-го Арбеніна порушила свої заяви, з'явившись на сцені окупованого півострова.