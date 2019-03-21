Я йшов на зустріч з подругою, – Монатік розповів, як познайомився з дружиною

Дмитро Монатик, який на даний момент є одним із найзатребуваніших українських артистів, став гостем нового випуску програми "Слава+". В ефірі він розповів про свою дружину і поділився історією знайомства.

Співак, танцюрист і зірковий тренер "Голосу країни 9" став гостем програми "Слава+", яка щовівторка виходить на YouTube. Попри те, що Монатік не є любителем афішувати свої стосунки, рідко публікує фото дітей та дружини, він сказав декілька слів про свою супутницю життя та розповів як вони познайомилися.

Читайте також: Зібрала всіх колишніх, – Оля Полякова з гумором показала залаштунки своїх концертів

Дмитро Монатик говорить про Ірину (дружина співака, – LifeStyle 24) як про найважливішу людину у своєму житті.

Мені дуже пощастило. З огляду на те, з ким вона починала свої відносини, щирі, абсолютно безкорисливі, і куди ми разом прийшли – це дуже великий шлях. Це набагато більше, ніж любов. Вона йде поряд з повагою, взаєморозумінням. Вона – мій найкращий друг. Я завжди, як і в першу нашу ніч, можу з нею розмовляти годинами про все на світі,

– зізнався Діма.

Після цього він додав, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною під час зустрічі зі своєю приятелькою.



Монатік з дружиною / Instagram / @irinademicheva

Ми обидвоє з Луцька, ось тільки познайомилися ми в Києві. Я взагалі йшов на зустріч з подругою Кариною – нашої спільною подругою, яка сьогодні хрещена мама нашого первістка. Завдяки їй і відбулося знайомство,

– зізнався Монатік.

Дивитися повне інтерв'ю Монатіка в програмі "Слава+": відео