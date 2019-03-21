Я йшов на зустріч з подругою, – Монатік розповів, як познайомився з дружиною

29
Монатік
Монатік / Instagram / @monatik_official

Дмитро Монатик, який на даний момент є одним із найзатребуваніших українських артистів, став гостем нового випуску програми "Слава+". В ефірі він розповів про свою дружину і поділився історією знайомства.

Співак, танцюрист і зірковий тренер "Голосу країни 9" став гостем програми "Слава+", яка щовівторка виходить на YouTube. Попри те, що Монатік не є любителем афішувати свої стосунки, рідко публікує фото дітей та дружини, він сказав декілька слів про свою супутницю життя та розповів як вони познайомилися.

Читайте також: Зібрала всіх колишніх, – Оля Полякова з гумором показала залаштунки своїх концертів

Дмитро Монатик говорить про Ірину (дружина співака, – LifeStyle 24) як про найважливішу людину у своєму житті.

Мені дуже пощастило. З огляду на те, з ким вона починала свої відносини, щирі, абсолютно безкорисливі, і куди ми разом прийшли – це дуже великий шлях. Це набагато більше, ніж любов. Вона йде поряд з повагою, взаєморозумінням. Вона – мій найкращий друг. Я завжди, як і в першу нашу ніч, можу з нею розмовляти годинами про все на світі,
– зізнався Діма.

Після цього він додав, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною під час зустрічі зі своєю приятелькою.

Монатік і його дружина
Монатік з дружиною / Instagram / @irinademicheva

Ми обидвоє з Луцька, ось тільки познайомилися ми в Києві. Я взагалі йшов на зустріч з подругою Кариною – нашої спільною подругою, яка сьогодні хрещена мама нашого первістка. Завдяки їй і відбулося знайомство,
– зізнався Монатік.

Дивитися повне інтерв'ю Монатіка в програмі "Слава+": відео

 

blog_ava
Головні новини 20 березня: новий президент Казахстану, санкції України проти РФ, заява Садового
сьогодні
2763
Теги: LifeStyle Монатік Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
сьогодні 10:30 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 2210
Стильно та елегантно: обруч став модним трендом весни-2019
20 березня 13:30 Стильно та елегантно: обруч став модним трендом весни-2019
891
День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
20 березня 11:00 День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
1660
День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
20 березня 09:00 День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
14312
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
19 березня 17:52 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
3035
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук