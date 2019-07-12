Я захотіла залишитися тут назавжди, – Нетта Барзілай поділилась враженнями від України

Популярна ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка є переможницею Євробачення-2019, відвідала Київ. У столиці зірка мала заплановані зйомки та виступ на фестивалі Atlas Weekend, після яких поділилась враженнями від поїздки.

Як відомо, Нетта Барзілай стала одним із хедлайнерів щорічного фестивалю Atlas Weekend, який проводиться на території Експоцентру України. Там артистка запалила із новими хітами, зокрема, з піснею Bassa Sababa, кліп до якої знімали у Києві.

Читайте також: Нетта Барзілай запалила яскравим виступом у фіналі "Голос. Діти": відео

На сцену запальна артистка вийшла у стильному міні-вбранні, в якому не відмовлялась від танців. Пісні Нетти Барзілай залюбки підспівували сотні українців, а сама ізраїльська зірка залишилась в захваті від перфоменсу та від Києва. На своїй офіційній сторінці в Instagram переможниця Євробачення-2019 поділилась враженнями від поїздки.

Україно, ти обійняла мене так міцно, що я захотіла залишитися тут назавжди! Дякую за дивовижний досвід, Atlas. Не можу дочекатися, щоб повернутися! Я люблю тебе, Atlas Weekend,

– написала Нетта Барзілай, додавши ефектне відео зі свого виступу.

За кілька днів перебування у Києві запальна артистка встигла не тільки поставати перед камерою та давати численні інтерв'ю, але й відпочивати з українськими знаменитостями. Так, у мережі з'явились спільні фото Нетти з Джамалою, Олександрою Заріцькою з гурту Kazka, Катериною Осадчою, YUKO та Melovin. Ймовірно, саме вони допомогли ізраїльській співачці весело проводити час у Києві.

Це дівчина-вогонь. Її енергії вистачить ще не на один планетарний конкурс,

– поділилась враженнями Катя Осадча.