Я закохана, – Наталія Могилевська вразила відвертою заявою

Співачка Наталія Могилевська, яка ретельно приховує своє особисте життя від громадськості та ЗМІ, вперше зізналась про свої нові стосунки. Знаменита українка не приховує, що щаслива з обранцем, хоч ще і не розголошує його імені.

Наталія Могилевська стала зірковою гостею програми "Слава+", що виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Артистка не оминула каверзних питань про творчість та особисте життя, яке досі тримається у строгій секретності від ЗМІ. У спілкуванні зі Славою Дьоміним артистка поділилась, що наразі не є самотньою, однак показувати коханого публіці вона не має наміру. Окрім цього, розсекречувати місця та деталей їхнього знайомства артистка також не стала.

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"Я не можу сказати, тому що одразу стане зрозуміло, хто він і яка його професія", – пояснила вона.

Наталія Могилевська додала, що наразі хоче, щоб її стосунки стали міцнішими. Лише тоді артистка задумається про оприлюднення спільних фото з бойфрендом або ж публічного виходу.

Я закохана. Мені нема чого поки сказати. По-перше, щастя любить тишу. По-друге, стосунки мають визріти. Коли ми тільки знайомимося, нам багато чого здається, але життя потім ставить все по своїх місцях. Тому, я б почекала,

– зізналась Наталія Могилевська.

Артистка поділилась, що має запальний характер, який чоловікам інколи складно витримати. Водночас Наталія Могилевська є дуже ніжною у стосунках та віддає всю свою ніжність бойфренду, що він дуже цінує.

Мій бойфренд мені каже: "Мені ніхто ніколи не говорив таких жорстких слів, як ти, навіть мій найближчий друг – він не наважився. Але й стільки ніжності я також ніколи в житті не відчував. І жодна жінка мені не говорила і так мною не захоплювалася",

– зізналась співачка.

Також співачка вирішила поділитись, як долає конфлікти і труднощі з коханим. За словами Наталії Могилевської, допомагає їй у цьому гумор.

"Гумор входить до мого життя, як чудова зброя. Наприклад, коли я посварилася зі своїм чоловіком, я ображалася на нього дуже, і думаю, як вийти з цієї безглуздої ситуації. "Ліга сміху" прийшла мені на допомогу. Пишу йому: "Подумала про тебе з усмішкою два рази, закотила мрійливо очі – один, носик насупила – чотири, повірила тобі на четвертинку з плюсом, кілометрів пробігла сім, Айка, собака, зжерла каштанів 24". Він мені відповідає: "Яке миле SMS, я почуваюся Айкою, яка їсть каштани в покарання". Я йому відповідаю: "Кохання і каштани завжди ходять разом", – додала вона.

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