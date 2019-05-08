Я зірвав джекпот, – Джордж Клуні відверто розповів про подружнє життя

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Джордж і Амаль Клуні
Джордж і Амаль Клуні / www.usmagazine.com

Голлівудський актор Джордж Клуні не припиняє приголомшувати прихильників романтичними кадрами та розповідями про стосунки з Амаль. Днями він поділився думками щодо батьківства та свого шлюбу.

Джордж та Амаль Клуні – одна зі взірцевих пар Голлівуду. Щоразу подружжя приголомшує ефектними виходами та ніжністю, яку демонструє на публіці. Такий образ Джордж Клуні підтвердив і в інтерв'ю виданню US Weekly.

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За його словами, шлюб із Амаль Клуні була для нього як джекпот. Адже юрист не тільки приваблива та розумна, але й дбає про права людей і бере участь у соціальних проектах. 

Амаль намагається витягнути журналістів Reuters з М'янми. А ще вона неймовірна мама і відмінна дружина. Я відчуваю, що зірвав джекпот,
– зізнався Джордж Клуні.

Не менший захват у нього викликало й питання про виховання дітей, адже рівно за місяць двійнятам Еллі та Александру виповниться 2 роки. Джордж Клуні запевнив, що попри бешкетування нащадків, вони – найкраще, що є в його житті.

"Вони хороші, щасливі діти. Багато сміються і вже пустують. Намажте їх черевики арахісовим маслом, і вони подумають, що це смішно", – розповів Джордж Клуні. 

Попри те, що Елла і Алекандр є двійнятами, у них кардинально інші характери, – переконує їх зірковий татусь. Подружжя Клуні вже приділяє чимало часу для їх виховання та розвитку, відтак діти можуть похизуватись знанням англійської та італійської абеток. 

Кожен з них народився зі своїм характером. Вони просто зовсім різні особистості. Вони веселі і розумні: вже знають англійський та італійський алфавіт,
– додав Джордж Клуні. 

Амаль Клуні з дітьми
Амаль Клуні з дітьми / Page Six

Окрім виховання дітей, у Джорджжа та Амаль Клуні нещодавно з'явилась ще одна спільна справа. Подружжя презентувала свій проект TrialWatch. Згідно з анонсом, Джордж і Амаль прагнуть залучити молодих адвокатів до участі у складних процесах.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Джордж Клуні Амаль Клуні
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