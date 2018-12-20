"Я змінювала номери телефонів, мені погрожували": Ембер Хьорд про розлучення з Джонні Деппом

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Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Instagram/ @ambermeras

Знаменита голлівудська акторка Ембер Хьорд подала на розлучення ще у 2016 році, однак досі дає відверті інтерв'ю про насилля у скандальному шлюбі. У своєму новому зізнанні вона розповіла про те, як з нею скасовували співпрацю і про страх залишитись без ролей у фільмах.

Інтерв’ю із 32-річною Ембер Хьорд з’явилось на сайті іноземного видання The Washington Post. У відвертій розмові голлівудська актриса зізналась про дивну, на її погляд, реакцію громадськості на зізнання про насилля і розлучення із Джонні Деппом.

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Ембер зізналась, що їй пророкували закінчення кар’єри та злість суспільства на її зізнання про домашнє насильство.

Щотижня мені доводилось змінювати номер телефону, тому що мені погрожували. Протягом декількох тижнів я не виходила з квартири. Мене переслідували фотографи на мотоциклах і автомобілях. І ще я бачила дрони над дахом свого будинку. Всі друзі та експерти говорили мені, що я більше ніколи не зможу працювати акторкою, – зізналася Ембер Хьорд.

Також вона додала, що фільм, у якому вона знімалась, почав шукати іншу актрису, а бренд, із яким вона підписала контракт про співпрацю, одразу розірвав його. Ембер сказала, що хвилювалась про збереження ролі у фільмі "Аквамен", однак із грою у цій кінострічці все склалося так, як вона хотіла.

Нагадаємо, Ембер Хьорд і Джонні Депп прожили в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка великі відступні (сім мільйонів доларів), які вона обіцяла віддати на благодійність. Після того Джонні Депп дав інтерв’ю британському журналі GQ, у якому розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов’язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Ембер Хьорд Джонні Депп Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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