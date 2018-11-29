Я зробила неправильний вибір, – Періс Хілтон вперше прокоментувала розставання з Крісом Зілкою

Світська левиця, ді-джей та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон, яка скасувала заручини з актором Крісом Зілкою, вперше прокоментувала гучне розставання.

Про Періс розповіла в інтерв'ю під час шоу The Talk.

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За словами Хілтон, у стосунках з Крісом у неї були сильні почуття, які незабаром минули.

Коли я закохуюся, то це відбувається швидко і почуття дуже сильні, цей роман був якраз одним з таких. Ще я одержима історіями кохання, як в казках Дісней, і я думала, що це буде мій хепі-енд, але через якийсь час зрозуміла, що зробила неправильний вибір,

– пояснила світська левиця.

37-річна зірка побажала Зілці щастя і зізналася, що все ще вірить, що вона знайде справжнє кохання, вийде заміж і народить дітей.



Періс Хілтон і Кріс Зілка / Getty Images

Нагадаємо, що взимку 2018 року Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. Згодом вони запланували весільну церемонію на 11 листопада 2018 року. Однак світська левиця вирішила перенести дату шлюбу на наступний рік, пояснивши це божевільним графіком. Тепер, як виявилося, весілля зовсім не буде.



Згодом західні ЗМІ повідомили, що насправді актор навіть не купував обручку. За підрахунками, протягом своєї акторської кар'єри Кріс заробив не більше 4 мільйонів доларів. Натомість Хілтон має щонайменше 300 мільйонів доларів. За словами інсайдерів, коштовну каблучку Періс взяла поносити безкоштовно у свого друга – знаменитого ювеліра, власника будинку Greene & Co, Майкла Грінемса.