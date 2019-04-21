Я зробив свій вибір усвідомлено, – Святослав Вакарчук проголосував у другому турі виборів

Поряд із українцями на виборчих дільницях активно голосують і знаменитості. Серед них – фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарук, відомий своїми політичними поглядами та потужними дописами.

На виборчій дільниці Святослав Вакарчук залюбки відповів на питання журналістів. Зокрема, у коментарі для каналу "Прямий" він зізнався, що, як і раніше, не підтримує жодного із кандидатів у президенти. Бо ані Петро Порошенко, ані Володимир Зеленський не відповідають його критеріям.

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Я ще декілька місяців тому заявив свою позицію, чітко, один раз, що не збираюсь офіційно підтримувати жодного з кандидатів. Це було моє рішення, оскільки я вважаю, що немає жодного кандидата, чия програма повністю відповідає критеріям, щоб я публічно ніс за це відповідальність. Але тим не менше, ми повинні зробити свій вибір і я зробив його усвідомлено,

– зізнався Святослав Вакарчук.

Водночас музикант вирішив не називати промахи обох кандидатів у передвиборчих агітаціях. Святослав Вакарчук переконаний, що наразі в українців є важливіші завдання – простежити, щоб майбутній президент таки виконав всі обіцянки, які прозвучали перед виборами.

"Краще зосередитись не на минулому, а на майбутньому. Коли ми дізнаємось прізвище президента, нам треба зосередитись на тому, щоб ті обіцянки, ті пункти із програми, слова перед виборами були виконані... Дуже важливо сьогодні демонструвати відповідальність, бо вона допоможе не тільки змінювати країну, але й зберегти її... Адже вороги – не ті, хто голосує не так. Вороги – ті, хто хоче знищити нашу державність", – пояснив Святослав Вакарчук.

Не уникнув лідер "Океан Ельзи" і питання про парламентські вибори. Артист не дав однозначної відповіді на питання про ймовірне балотування, однак запевнив, що зробить все можливе, щоб політики стояли на захисті українців.

Продовжувати контролювати політиків, незалежно від прізвища майбутнього президента. Щоб він виконував свої обіцянки, щоб він робив ті речі, які обіцяв, щоб він захищав кожного українця. Я особисто збираюся робити це всіма можливими способами,

– додав він.

Варто зазначити, що на вибори Святослав Вакарчук прийшов у патріотичному вбранні. Співак обрав одну зі своїх вишиванок, доповнивши її класним піджаком та джинсами.

Дивіться відео, як Святослав Вакарчук голосував у другому турі виборів: