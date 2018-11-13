Яблучний пиріг за 20 хвилин: покроковий рецепт

Осінь – пора урожаю і чудовий час для чаювання з чимось смачненьким. Але на приготування завжди хочеться витрачати якнайменше часу. Тому ми підготували для вас особливий рецепт смачного пирога за 20 хвилин.

Для приготування такого пирога вам не знадобиться особливих інгредієнтів, усе потрібне точно є у вас вдома.

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Інгредієнти:

5-6 яблук;

200 г муки;

100 г цукру;

50 г розтопленого масла;

3 яйця;

200 мл молока;

порошок для печива (1 ч. л.)

Рецепт приготування

Яблука почистити та нарізати тонкими пластинками товщиною 3-5 мм і залишити в мисці, за бажанням посипати корицею.

В іншу містку посудину влити половину молока, додати яйця та цукор. Збити всі інгредієнти міксером чи вручну. Потроху додавати муку, помішуючи, щоб не утворювалось грудочок, і молоко. В кінці додати розтоплене масло та порошок для печива. Знову все гарно перемішати та додати яблука.



Рецепт приготування яблучного пирога / Unsplesh

Форму, діаметром 18-20 см, змастити маслом і, за бажанням, посипати дно меленими сухарями. При випіканні сухарі створять тверду основу для вашого пирога.

Розігріти духовку до 180 градусів та випікати 30 хвилин.