Яблучний Спас: що потрібно освятити і чого не можна робити в свято

Яблучний спас 2019 (Другий Спас) або Преображення Господнє кожного року святкують 19 серпня. Що потрібно освятити в церкві на Преображення Господнє, а що заборонено робити в цей день – далі в матеріалі.

Яблучний спас – одне з великих свят для всіх християн, а ще воно символізує кінець літа та похолодання. Як і всі інші великі релігійні свята, віряни відвідують богослужіння в цей день.

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Що потрібно освятити на Яблучний Спас?

У цей день святять у церкві не тільки яблука, але й інші плоди, овочі та фрукти. Традиційно українці освячують груші, виноград, сливи, персики, можна овочі, включаючи помідори та моркву, а також мед і жмут колосся жита і пшениці, таким чином прославляючи різноманітне багатство природи.

Головним же атрибутом святкової корзини є яблука, які, як вважали в давнину, не можна було їсти до 19 серпня, проте у цей день, а також опісля ці фрукти вживали в необмеженій кількості.

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Що потрібно святити на Преображення Господнє?

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Що не можна робити на Яблучний Спас?

У давнину вважалося, що у цей день не можна їсти яблука, поки вони не будуть посвячені у церкві. Також на Яблучний спас не можна робити ніяких робіт по дому, зокрема, шити. Українська приказка говорить: хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє.

Яблучний Спас припадає на Успенський піст, тому, якщо ви вирішили його дотримуватися, то потрібно відмовитися від м'ясних та молочних продуктів, жирної їжі та алкоголю. Під час посту 19 серпня – це єдиний день, коли дозволено в їжу вживати рибу та морепродукти. Також можна додати до раціону трохи вина. Нагадаємо, Успенський піст починається в день святкування Маковія на Медовий Спас 14 серпня і закінчується на Успіння Божої Матері 27 серпня.



На Яблучний Спас припадає Успенський піст

Також в цей день не можна вбивати комах і проганяти їх, адже вважається, що якщо на руку двічі сіла муха, то весь рік людині буде супроводжувати удача.

Прикмети та Яблучний Спас

Свято знаменує закінчення літа. Тому в давнину у цей день люди виходили подивитися на захід сонця, і, спостерігаючи за тим, як небесне світило йде на спочинок, співали пісні, відтак прощалися із теплом, примовляючи: "В Яблучний Спас – пішло літо від нас".

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Наші предки казали, якщо у цей день погода суха і спекотна – таку ж буде осінь. А ось дощі говорили означали, що золота пора буде багатою на опади. Ще на Спаса радили збирати урожай, адже подейкували: залишені після Яблучного свята фрукти, овочі чи зернові користі не принесуть.

Крім того, прийнято вважати, що після 19 серпня ночі стають набагато холоднішими.