Леді Гага стала синонімом стилю, епатажності та бунтарства. У 2008 році 22-річна Стефані Анджеліна Джерманотта стрімко увірвалася у світові музичні чарти, а вже згодом зуміла закріпитися у статусі головної поп-діви сучасності. У своїх виступах та кліпах Леді Гага, м'яко кажучи, не соромиться показувати принади власного тіла. Аби підтримувати себе у хорошій формі, вона докладає чималих зусиль.

Не секрет, що американська співачка схильна до повноти, а її невеликий зріст при цьому лише додає проблем. У кліпах зайву вагу помітити досить складно. А от у реальному житті папараці частенько ловили її у не найкращому вигляді. За целюліт на стегнах та так звані "рятувальні кола" на талії від прискіпливих до таких речей американців поп-діві діставалося чимало.

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У своїй творчості Леді Гага не боїться експериментувати, постійно змінюючи образи. Те ж саме можна сказати й про її пошуки ідеальної дієти. Співачка пройшла довгий шлях у пошуках оптимального раціону харчування. Але знайти дієвий метод вдалося лише у 2016 році. Допоміг їй у цьому відомий американський спеціаліст із фітнесу та здорового харчування Харві Пастернак. Його методика не лише проста, а й досить незвичайна та стильна. Тож не дивно, що Леді Гага була від неї просто у захваті.



Леді Гага до та після дієти / Колаж 24 каналу

Дієта Харві Пастернака

У основі дієти лежать 5 простих правил.

5 прийомів їжі

Перше із них – харчуватися потрібно 5 разів на день: 3 основних прийоми їжі плюс 2 додаткових перекуси. Одним із його головних плюсів є підтримання стабільного рівня цукру у крові впродовж дня. Крім того, завдяки такому режиму людина не відчуває дискомфорту від сильного відчуття голоду чи навпаки – переїдання.

5 інгредієнтів

Правило номер два – кожен прийом їжі повинен містити 5 інгредієнтів:

білки,

складні вуглеводи,

клітковина,

рослинні жири,

напої без вмісту цукру.

Не обійшлося і без деяких обмежень. Співачці довелося виключити зі свого раціону хліб, молокопродукти та картоплю.

5 тижнів

Наступне правило визначає тривалість дієти. Харчуватися у такому режимі потрібно 5 тижнів.

5 днів відпочинку

Аби численні кулінарні спокуси не звели нанівець ваші зусилля, існує правило номер чотири. Впродовж 5 тижнів дозволяється 5 днів відпочинку від дієти, коли можна їсти все що заманеться.

5 хвилин на приготування

Ну й останнє правило, яке вас дуже здивує, хоча тут теж не обійшлося без цифри 5. Саме стільки хвилин потрібно готувати їжу. При цьому теплова обробка продуктів повинна звестись до мінімуму. Таке обмеження суттєво звузить вибір продуктів. Адже доведеться відмовитися від деяких видів м'яса, картоплі чи бобових, приготування яких займає чимало часу. Утім, і плюсів у такого підходу не бракує. Адже ви будете їсти більше свіжої зелені, овочів та фруктів і не витрачатимете багато часу на приготування їжі.



Леді Гага спробувала дієту Харві Пастернака / Інстаграм співачки

Спорт

Дієта, яку обрала для себе Леді Гага, дозволила їй за короткий час скинути 13 кілограмів. Харчування звісно не дало б такого ефекту без фізичних тренувань. Але якщо ви чекаєте далі опису титанічної роботи співачки у спортзалі, то його тут не буде.

Згідно рекомендацій Харві Пастернака, аби досягнути хорошого результату, на додачу до дієти достатньо кожного дня приділяти фізичним вправам всього лише 25 хвили, із них:

5 хвилин – кардіонавантаження,

10 – силові тренування,

15 – вправи на прес.



Харві Пастернак / Скриншот

Власні секрети відмінного вигляду

Окрім дієти, яка стала для співачки стилем життя, вона має ще кілька власних секретів відмінного вигляду.

► Один із них – йога, якою Леді Гага займається ще із 2004 року.

► А ще поп-зірка просто фанатка велосипеда, який завжди бере із собою навіть у концертний тур-бус.

► Ну а тримати психологічну рівновагу під час насиченого творчого життя допомагає їзда верхи.



Леді Гага захоплюється їздою верхи / Скриншот

Катання на конях – одне із головних хобі Леді Гаги. У сучасному світі їзду верхи багато людей несправедливо вважають застарілим заняттям. У той час, як користь від звичайної прогулянки на коні важко переоцінити. Тут вам і помірне фізичне навантаження, і покращення постави, і антистрес, і навіть масажний ефект із підігрівом. Адже, як відомо, середня температура тіла коня більша, ніж у людини.

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Зміна підходу до харчування, регулярні фізичні тренування та корисні для здоров’я хобі – завдяки всьому цьому Леді Гага зуміла досягнути чудового результату у боротьбі за власне здорове тіло, яким тепер не гріх похизуватися у нових епатажних сукнях. Ну а у боротьбі за головні музичні нагороди їй уже давно практично немає рівних.

24 канал не закликає нікого спробувати схожу дієту, ми просто розповідаємо історії зірок. Для того, щоб обрати найкраще для вашого оргіназму збалансоване харчування – зверніться до свого лікаря. Для занять спортом знайдіть професійного тренера.