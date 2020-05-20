Як Мерилін Монро готувалась до зйомок: мережу підкорило архівне фото зірки

Неперевершена Мерилін Монро, без сумніву, увійшла в історію світового кіно. Ця запальна білявка і за 58 років після смерті може змусити про себе говорити весь світ. Так, днями представники Оскару пригадали, як Мерилін вживалась в роль перед зйомкою.

У мережі члени Американської академії кіномистецтв опублікували архівний кадр з культовою акторкою. На фото, зробленому в 1953 році, Мерилін Монро репетирувала нову роль. Голлівудська красуня видерлась на крісло у готелі Bel-Air і з олівцем у зубах вичитувала сценарій.

Читайте також: Секретні документи дозволять пролити світло на смерть Мерилін Монро

Та навіть в орендованій кімнаті, коли зірку бачили тільки найближчі, вона зберігала свою жіночність та сексуальність. На буденному кадрі Мерилін Монро красувалась зі своєю бездоганною зачіскою, в ультракоротких шортах і блузі з квітковим та анімалістичним принтом.



Мерилін Монро у 1953 році / The Academy

Як Мерилін Монро стала знаменитою

До 1945 року Мерилін Монро була відома як Норма Джин Бейкер. Ефектна білявка вийшла заміж за Джима Догерті – моряка, який після весілля вирушив у рейс. Тоді Мерилін влаштувалась на авіазавод, де випадково зустрілась з фотографом Девідом Коновером. Чоловік був у захваті від тендітності та краси Монро. Спершу він платив зірці по 5 доларів за годину фотосесії, після чого порадив звернутись до модельного агентства, де вона могла заробити значно більше.



Мерилін Монро до світової слави / IMDb

І бути моделлю Мерилін Монро дуже подобалось. Тому ультиматум чоловіка. який повернувся з роботи, не подіяв: пара розлучилась вже за рік модельної кар'єри зірки.

Та і тут запальна білявка не затрималась. Будучи в Лос-Анджелесі, в центрі кіноіндустрії, вона не втратила шансу стати акторкою. Мерилін Монро отримала ролі у фільмах "Хористки" та "Щаслива любов", після чого режисери один за одним запрошували зірку знятись у їхніх фільмах. Саме тоді акторка стала дівою Голлівуду та отримала всесвітню славу.

До теми: Вона була такою сумною, – колега Мерилін Монро розповіла, якою акторка була за кадром

Подейкують, що для того, щоб просто погуляти містом, Мерилін Монро одягала перуку з чорним волоссям, аби не привертати до себе увагу. Зірка навіть вигадала собі своєрідний псевдонім на випадок, якщо її впізнають: акторка називалась тоді Зельдою.

Мерилін Монро / Vogue

Всього у 36 років вона мала все: увагу від найкрасивіших та найвпливовіших чоловіків, найкращі ролі в кіно, славу та гроші. З часу її смерті минуло вже близько 60 років, однак Мерилін Монро і досі викликає захват у кіноманів та розмови у мережі.