Успішна українська співачка одружена з продюсером Віталієм Човником, який підтримує її музичну кар'єру. Ірина Федишин поділилася власними секретами щасливого шлюбу та зізналася, які риси жінки неодмінно будуть надихати чоловіків.

На особистій сторінці в інстаграмі артистка досить часто демонструє сімейне життя та дозвілля, а цього разу вирішила бути корисною для жіночої аудиторії та розкрити секрети щасливих стосунків. Ірина Федишин наголошує, що необхідно надихати чоловіків.

До теми Ірина Федишин побувала у батьківському саду: дивовижні фото та відео

Красуня-білявка опублікувала фото в обіймах чоловіка Віталія Човника, який став для неї не лише коханим, а й продюсером. Зірка позувала у провокативному топі нюдового кольору з чорним орнаментом, а її обранець – з оголеним торсом. Подружжя усміхалося на камеру та вкотре довело, що вони почуваються щасливими разом.

Як надихати чоловіка: поради Ірини Федишин

Зірка зізнається, що в першу чергу необхідно демонструвати свою жіночність та забути про злість, агресивність, адже ці негативні риси та емоції віддзеркалює кохана людина. Натомість чоловіків надихають ніжність, доброта, поступливість. Поряд зі своїм обранцем жінки наповнені енергією, коханням та бажанням, що відображається й на вдачі партнера.

Ірина Федишин також радить прислухатися до себе й розвиватися духовно. Безумовно, чоловіків надихають красиві жінки, що особистим прикладом доводить і співачка. Вона не уникає нагоди продемонструвати свої стрункі ніжки та тендітну фігуру не лише на концертах, а й в буденному житті. Тому артистка наголошує, що необхідно доглядати за своїм тілом. На думку Федишин, чоловікам також потрібна увага, тому не слід скупитися на похвалу коханому. Проте найголовніше – він повинен відчувати вашу впевненість у ньому та довіру.

Вірте у свого чоловіка та підтримуйте його. Прийміть його авторитетність. Слідуйте за своїм чоловіком, вам сподобається,

– зізналася Ірина Федишин.

Що відомо про шлюб Ірини Федишин та Віталія Човника?

Закохана пара одружилася 2006 року. Вони познайомилися, коли майбутня зірка виступала на концерті в Бучачі, а Віталій на той час працював музичним редактором на радіостанції в Івано-Франківську. Після виходу Ірини Федишин на сцену чоловік запропонував їй ротацію на радіо та "відбив" в іншого продюсера. Проте білявка підкорила його серце, й через півроку стосунків він освідчився коханій в одній зі львівських кав'ярень.

Зараз подружжя Ірини та Віталія виховує двох синів – Юрія та Олега, та разом займається просуванням кар'єри співачки, досягнувши справжнього успіху.