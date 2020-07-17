Український дизайнер і модельєр Андре Тан невтомно ділиться порадами для модниць з різними формами й типами фігури. Він наголосив, що неідеальні ніжки можна приховати за одягом і при цьому виглядати стильно. Які образи протипоказано обирати, а якими необхідно доповнити свій гардероб, читайте на LifeStyle 24.

Фешн-експерт Андре Тан цього літнього сезону щедрий на поради для тих, хто хоче бути в тренді й виглядати стильно. Проте далеко не всім модницям пасуватимуть короткі сукні й обтислі штани. В інстаграм-профілі дизайнер розповів, які речі допоможуть приховати неідеальні ніжки.

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Як приховати неідеальні ніжки?

Навіть влітку красуні можуть впевнено почуватися, приховавши свої ніжки за штанами чи довгими спідницями. На перший погляд вибір образів у такому випадку невеликий, проте Андре Тан доводить, що гардероб модниць з неідеальними ніжками різноманітний і трендовий. Отже, для виходів слід обирати:

штани-палаццо (бажано з розрізами, адже це хіт літнього сезону);

спідниці-гофре;

кюлоти;

спідниця-олівець (довжини на долоню нижче коліна);

сукні та спідниці довжини максі.

Що не варто одягати?

Саме ці трендові речі Андре Тан не рекомендує обирати тим, у кого криві ніжки, адже вони лише підкреслять їхню неідеальність: