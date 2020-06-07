Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик разом із сім'єю насолоджується теплими літніми днями. Також вона не перестає ділитися корисними порадами з прихильницями. Зірка розсекретила, що потрібно для того, щоб привернути увагу чоловіків.

Лілія Ребрик на карантині багато часу приділяє спілкуванню з шанувальниками. Вона говорить на різноманітні теми. Зокрема, йдеться про стосунки чоловіків та жінок. На особистій сторінці ведучої в інстаграмі з'явився допис, у якому вона поділилися секретом звабливості.

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Як приваблювати чоловіків: порада від Лілії Ребрик

На думку Лілії, обов'язково має бути жіноча легкість. Вона гадає, що дуже важливо, щоб жінка шукала і знаходила в собі цю легкість, щоб відчула її хоча б раз у житті і більше ніколи не забувала.

Легкість має бути у всьому: у ході, у рухах, у погляді, у повороті голови і у тому, як жінка поправляє волосся. Має бути легкість у прийнятті рішень, у розмові. У тому, як вона дивиться на чоловіка і як переживає складні ситуації,

– написала Ребрик.

Акторка вважає, що саме легкість надає жінці відчуття крил за спиною, робить її неземною в очах чоловіка і вони цінують це.

Ніхто не хоче, щоб поруч була проблемна жінка, яка постійно бідкається на важкість життя, яка шукає у кожному дні щось погане, яка навіть найлегшу ситуацію перетворює у найскладнішу реалізацію,

– зазначила Лілія.



