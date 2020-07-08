Голлівудський актор Джон Траволта – не частий гість шоу чи світських заходів. Тому тільки завдяки новим роботам прихильники можуть побачити, як тепер виглядає легенда світової кіноіндустрії. Днями у мережі з'явився трейлер його нової комедії "Міцний Гарт" (Die Hart), яка підкорила глядачів гумором та стилем Джона Траволти.

Новий фільм з Джоном Траволтою

Перший офіційний трейлер опублікували на ютуб-каналі стрімінгової платформи Quibi. У кількасекундному ролику автори проєкти показали кумедні кадри, на яких видно, як зірка комедій Кевін Гарт хоче змінити амплуа.

Дивіться також Бред Пітт отримав роль у захопливому трилері: кого зіграє голлівудський красень

За сюжетом, актору набридло грати смішних персонажів, тому вперше в кар'єрі він може отримати роль у бойовику. Однак відомий режисер одразу ж озвучує свою вимогу: чоловік повинен пройти курс навчання у школі для каскадерів, якою керує божевільний. Джон Траволта отримав роль наставника Гарта, який створить чимало курйозних випробувань для актора, щоб той зумів подолати свої страхи.

У серіалі Джон Траволта постав із лисиною та русою бородою, що сподобалось кіноманам. Відомо, що проєкт "Міцний Гарт" складатиметься з 10 серій, прем'єра яких запланована на 20 липня 2020 року.

Дивіться трейлер до серіалу "Міцний Гарт": відео

Цікаво, що навіть у назві серіалу автори проєкту показали курйозність стрічки. Вони змінили назву культової франшизи "Міцний горішок", замінивши всього одну літеру: Die Hard – Die Hart. Така гра слів привернула увагу кіноманів, які вже очікують на вихід комедії.

Як змінювався образ Джона Траволти

У 66 років Джон Траволта може похизуватись блискучою фільмографією. "Кримінальне чтиво", "Пароль "Риба-меч", "Мастило", "Без обличчя", "Залишитись живим", "Лак для волосся", "Феномен", "З Парижа з любов'ю" – це далеко не весь список фільмів, в яких можна побачити неперевершену гру актора.

Заради телепроєктів Джон Траволта не боявся перевтілюватись, тому залюбки змінював чорну шевелюру на лисину чи сивину. Як еволюціонував образ актора за роки його кар'єри – журналісти 24 каналу підібрали кілька фото, які яскраво демонструють це.

Джон Траволта: еволюція стилю у фільмах / Фото Metro