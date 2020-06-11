Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик зізналася, що розпочалися знімання серіалу "Великі Вуйки 2", де вона бере участь. Зірка вирішила поділитися з прихильниками декількома цікавими кіносекретами.

Під час карантину кіноіндустрія тривалий час була на паузі. Проте після чергових послаблень знімання відновили. Тому українські актори, зокрема і Лілія Ребрик, повернулися до роботи. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала допис, у якому розповіла подробиці зі знімального майданчику.

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Лілія зазначила, що вже розповіла підписникам про своїх близьких, ділилася рецептами страв, показувала за лаштунки телебачення. Тепер вона вирішила показати ще одну невід'ємну частину свого життя – кіно.

Кіносекрети від Лілії Ребрик

Секрет 1

Сцени, які йдуть одна за одною, як їх бачить на екрані глядач, знімаються у різні дні. Це залежить від локації. Лілія зізналася, що вчора знімали першу і останню серію "Великих Вуйків 2", оскільки у них є сцени в готелі. Акторка каже, що це дійсно дуже важко, адже потрібно зіграти початок і одразу ж після цього фінал серіалу. Тут потрібна моральна підготовка і вміння швидко адаптовуватися під нові умови.

Секрет 2

Знімання і різнобій – титанічна робота кіногрупи. Насамперед, йдеться про гримерів та костюмерів. Їм потрібно відстежити, яка зачіска, одяг, макіяж, і навіть якого відтінку губи були в акторів в той чи інший день. Все це дуже важливо. Проте всі ми люди і не завжди все вдається відслідкувати. Наприклад, одного разу Лілія в одній сцені, яка знімалася в коридорі, була з укладкою, а вже в наступній, яку знімали в кабінеті – з хвостом. Все через те, що сцени знімалися у різні дні та в різних локаціях.

Секрет 3

У кіно, на відміну від телебачення, потрібно всі тексти вчити напам'ять. На зніманнях краще знати всі слова бездоганно, адже кожен новий дубль продовжує знімальний день. Тому актори мають хорошу пам'ять і намагаються не сердити режисера невивченим текстом. Ребрик зізналася, що найскладніший жанр – комедії. Потрібно пережити текст декілька разів, адже чим серйозніше грати смішну сцену, тим смішнішою вона буде.