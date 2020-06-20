В Україні розпочалося довгоочікуване літо, а це означає, що у нас є більше часу на прогулянки та подорожі. Для тих, хто не планує цього року у зв’язку з пандемією відправлятися за кордон – радимо відчути себе туристом у власному місті.

Цікавий факт, але не всі мешканці добре знають своє місто. Коли настають вихідні чи відпустка, ми купуємо квиток на потяг чи літак, вирушаємо в нові місцевості та пізнаємо культуру інших країн. На жаль, повністю зануритися в атмосферу свого міста завжди немає часу, або ж ми посилаємося на те, що ще настане слушна нагода, коли ми неодмінно зможемо навідатися в ті чи інші локації.

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Радимо вам не зволікати, а розпочинати мандрівку у власному місті. Ми вас запевняємо – ви точно зможете побачити щось нове, а ще – відчуєте себе туристом в рідному місці, інформує 24 канал.

Візьміть кілька днів відпустки

Жителі міста можуть одразу розпізнати туристів серед натовпу. Вони не поспішаючи розглядають локації, фотографують ледь чи не кожну будівлю, насолоджуються містом та роблять фотографії на так би мовити "заїжджених локаціях". Однак саме туристи привозять з собою додому безліч нових вражень та світлин. Візьміть на декілька днів відпустку, зберіться веселою компанією чи сім’єю та спробуйте дізнатися своє місто краще.

Не займайтеся домашніми справами

Ми знаємо, як офісні працівники чекають вихідних, аби нарешті мати змогу навести лад в будинку та вирішити всі домашні справи. А що, якщо замість генерального прибирання, яке може затягнутися на цілий день, ви візьмете з собою фотоапарат та прогуляєтеся рідними вуличками, заглянувши в незнайомі закапелки? Спробуйте переформатувати свій звичний режим, і побачите, як зможете набратися нових вражень та емоцій.

Запишіться на екскурсії

Ні для кого не секрет, що натовп туристів з екскурсоводом – це точно не мешканці міста. Втім повірте, такі екскурсії зовсім нічим не гірші, окрім вашої самостійної прогулянки. Екскурсовод зможе вас вразити історичними фактами та цікавими деталями про ваше місто, яких ви раніше ніколи не чули.

Оберіть музеї в яких ще не були

Кожне місто може похизуватися великою кількістю музеїв. Повірте, не всі з них нудні, як нам здається. Радимо вам скласти особистий список музеїв, які вас найбільше зацікавили та відвідати кожен з них. Таким чином, коли у ваше місто завітають друзі та знайомі, ви зможете з впевненістю дати їм слушні поради та скерувати в найцікавіші локації.



У Києві є чудовий музей іграшок

Їжте в кафе, перекушуйте фаст-фудом у парках

Коли ви відправляєтеся в подорож з обмеженою кількістю часу, зазвичай купуєте фаст-фуд. Не соромтеся зробити це у власному місті та прилаштуватися в парку на трапезу. Смачний хот-дог, шаурма чи чізбургер з колою, дозволять вам відчути себе справжнім туристом.

Робіть фото на згадку

Зробіть у своєму місті романтичне та атмосферне фото на згадку. Ми впевнені, що у вашому арсеналі ще точно залишились красиві інстаграмні локації, до яких ви ніяк не мали змоги дійти та зробити кадр.



Зробіть фото на згадку

Потіште себе дрібничками-сувенірами

Зазвичай, в сувенірні крами ми заходимо лише, аби придбати подарунок на згадку родичам та друзям. Втім в таких крамницях є безліч чудових дрібниць, які можуть потішити і вас.

Пересувайтеся на велосипеді

Велосипед – це не лише стиль життя, але й чудова можливість підтримувати своє здоров’я на високому рівні. Якщо ви давно хотіли придбати велосипед, але не завжди були впевнені в тому, чи зможете вправно їздити на ньому містом – скористайтеся шансом та неодмінно орендуйте чудо-транспорт хоча б на один день.



Прогулянка на велосипеді вам точно сподобається

Діліться враженнями у соцмережах

Будьте відкритими та не забувайте ділитися враженнями з друзями в соцмережах. Можливо, саме ваші ідеї активного відпочинку в місті сподобаються вашим підписникам, тож ви зможете надихнути на цікаве часопроведення інших.

Як відчути себе туристом у власному місті: дивіться відео