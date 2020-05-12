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Як вийти з цієї кризи, я не знаю: Джамала про перенесення концертів та обмеження для артистів

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала не втрачала час на карантині та постійно займалась творчістю. Як її, так і інших артистів гостро торкнулись карантинні обмеження, тому зірка зазначила, що незважаючи на послаблення в Україні, артисти до останнього не зможуть працювати та заробляти на життя.

Джамала переконана, що всі українці отримали чималі фінансові проблеми через карантин унаслідок пандемії коронавірусу, але на її думку, представники шоу-бізнесу пострадаждють найбільше. Про це вона розповіла в інтерв'ю на "Радіо Крим.Реалії".

До теми Джамала влаштувала першу прогулянку після послаблення карантину: фото

Мені здається, дуже важко буде всім, але артисти постраждають більшою мірою. Кафешки вже почнуть відкривати із запобіжними засобами, щоб економіка жила, а артисти не зможуть працювати довше за всіх. Концерти, скупчення людей, закриті зали і так далі – на жаль, до цього нескоро дійде. По всьому світу скасувалася величезна кількість фестивалів. Як вийти з цієї кризи, я не знаю,
– відверто розповіла Джамала.

Жінка переконана, що онлайн-концерт у соцмережах та загалом в мережі не замінять прихильникам живих виступів. Сама ж Джамала нікого не звільняла з команди на час карантину, адже переконана, карантин – це про людяність.

"Наша професія – про людей. Цей карантин – він взагалі про нашу людяність, про взаємозв'язок, про довіру один до одного. Я нікого не звільнила – це неможливо, це люди, з якими ти працюєш вже десять років. Поки ми на довірі і любові потихеньку виживаємо, але сказати людині: "Бувай, до кращих часів" – я не можу", – зазначила Джамала.

Повне інтерв'ю Джамали для  "Радіо Крим.Реалії":

Карантин
Послаблення карантину з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Джамала LifeStyle
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