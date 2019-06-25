Як 72-річний Сільвестр Сталлоне тримає себе у чудовій формі: відео тренувань і харчування

Рембо – супергерой для цілого покоління глядачів. На відміну від сучасних рятівників світу, у нього не було надлюдських здібностей – страх на ворогів Рембо наводив уже своїм зовнішнім виглядом. Так, ролі Джона Рембо та боксера Роккі Бальбоа зробили зі Сільвестра Сталлоне одного з головних акторів Голлівуду.

Кілька десятиліть поспіль здавалося крутих хлопців у кіно грали тільки Шваренегер, Лундгерн, Ван Дам або Сталлоне. І хоча Сільвестер є найстаршим з цього потужного квартету, він продовжує активно працювати на знімальному майданчику.

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Сталлоне уже 72 роки, перша частина "Рокі" вийшла більше чотирьох десятиліть тому, але на заслужену пенсію італійський американець з одеським корінням не збирається. Дивовижно навіть не те, що Сільвестер Френкович продовжує зніматися в кіно. Повагу викликає, що Сталлоне і досі здебільшого грає ролі крутих хлопців. У своєму поважному віці він все ще Рембо та Рокі Бальбоа.



Сільвестр Сталлоне у фільмі "Рембо"

Сталлоне не приховує: роки беруть своє. Йому дедалі важче підтримувати хорошу форму. Та актор продовжує працювати в залі. Тепер уже менше біганини та інших вправ на кардіо, зате більше роботи зі залізом.

Дивіться відео: як тренується Сільвестр Сталлоне

Суттєво пильніше Сільвестрові довелося стежити за власним раціоном. З віком кожна зайва калорія відкладається додатковими сантиметрами на тілі. Сталоне харчується 5 разів на добу. Сніданок базується на різних варіаціях вівсянки, натуральних йогуртах і фруктах. Останні взагалі один з ключових пунктів раціону.

Який фрукт варто їсти для красивої фігури?

Навіть серед подібних собі яскраво виділяється гранат. Окрім довгого списку вітамінів, тут можна знайти унікальну речовину пунікалагін – він нормалізує рівень холестерину, допомагає печінці та й загалом оздоровлює організм. Є теорії, які переконують, що регулярне вживання гранату здатне навіть подовжити життя.



Гранат є дуже корисним фруктом

На загал гранат – просто знахідка. Його місце в меню цілком виправдане. Та все ж це кислий фрукт, тому з ним треба бути обережним. Якщо переборщити з дозами, то є ризик отримати подразнення шлунку і навіть виразку. Тому не соромтеся розбавляти гранатовий сік – так ви зможете уникнути шкідливого впливу на шлунок.

Як правильно почистити гранат: дивіться лайфхаки у матеріалі 24 каналу

Звісно одні лише фрукти не зроблять з вас Рембо. Раціон у Сталлоне багатий, а необхідну дозу вуглеводів Сільвестр бере з вівсяних каш та пасти, яку готує з твердих сортів макаронів. Білки Сталлоне бере з бобових та білого м'яса. А ще Рембо смакують овочі. Наприклад, запіканка з томатами, баклажаном і кабачками.

Який овоч є одним із найкорисніших для організму?

Звичайний кабачок сприяє захисту судин і роботі мозку, допомагає зміцнити імунітет, а властивості цинку можуть підтримувати статеве здоров'я. Цей овоч настільки крутий, що йому не надто страшні навіть нітрати. Все завдяки великій кількості вітаміну С, який нейтралізує значну частину їхнього негативного впливу.



Кабачок допомагає зміцнити імунітет

До того ж, кабачок легко компонувати з різноманітною зеленню та спеціями. Тому варіантів приготування просто безліч – від звичного для усіх нас рагу до всіляких цікавинок на кшталт спагеті з кабачків. Навіть ікра з цього овоча – справжня знахідка для людей, які слідкують за власною фігурою та здоров'ям. Багато клітковини і густий смак дають відчуття ситості, але не навантажують організм зайвими калоріями.

Сталлоне зіграє головну роль у "Рембо-5"

Здорове харчування і активне життя залишають Сільвестра Сталлоне у кондиціях супергероя. Цього вересня на великі екрани вийде п'ята частина "Рембо". За майже сорок років після дебютного фільму про ветерана В'єтнамської війни. І нехай назва – "Остання кров" не вводить вас в оману. Сталлоне запевнив: якщо глядачі попросять, то він обов'язково ще зіграє роль Рембо – фізична форма дозволяє.

Фільм "Рембо-5": дивіться трейлер англійською мовою