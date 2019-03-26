Як актору Джейсону Стетхему вдається тримати себе у формі, не відмовляючись від улюблених страв

У 21 столітті не було і року, щоб на екрани не вийшла бодай одна картина за участю британця Джейсона Стетхема. З довгим волоссям або з уже фірмовою залисиною, у стильному костюмі чи навіть у лікарняній піжамі. Незалежно від ролі, Стетхем завжди виглядає брутально, навіть у свої за 50! У цьому йому допомагають спорт і увага до харчування.

Британець створив новий образ у кіно, ядром якого є жорстокі бійки, навіжений погляд і без перебільшення – довершене тіло.

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Зараз Джейсону уже за 50 і він виглядає просто прекрасно. При зрості 175 сантиметрів, його вага коливається у діапазоні 77-83 кілограми. Залежно від ролі та побажань режисера. Об'єм біцепса – 40 см. В організмі актора лише приблизно десять відсотків жиру. Таким показникам позаздрять навіть професійні спортсмени. Ідеальні параметри!



Актор виглядає накачано та "підсушено" водночас



Стетхем тримає тіло в ідеальних пропорціях

Спортивне минуле: топ-15 найкращих стрибунів планети

Атлетичне рельєфне тіло, звісно, виросло не від традиційних британських дощів. Стетхем з дитинства займався спортом. І не просто на подвір'ї м'яч копав. Він був членом збірної Великобританії зі стрибків у воду. Входив до топ-15 найкращих стрибунів планети. І навіть ледь не виборов місце на Олімпійських іграх. Та може й добре, що не виборов.



Джейсон займався стрибками у воду

Спорт і суворий режим харчування

Стетхем обрав знімальний майданчик, а не басейн. Що утім не зробило з нього ледаря. Актор тренується шість разів на тиждень, вихідний лише у неділю. Важлива частина занять – бойові мистецтва. Це одночасно і тонізує, і допомагає реалістичніше гамселити людей перед камерами. Стетхем надзвичайно прискіпливо ставиться до свого раціону.

Є кілька правил, які Джейсон не порушує ніколи і нізащо.

Він вживає вуглеводи тільки до 14:00. Останній прийом їжі чітко о 19:00. Мучні вироби – під суворою забороною. Загалом Джейсон харчується 5-6 разів на день. Стетхем записує усе, що їсть. Денна норма – 2000 ккаал.



Джейсон Стетхем для фільму

Снідає актор вівсянкою і омлетом з трьох яєць. На обід смакує рис. А ще страви з овочів, приготовані на пару. Як варіант – японський суп місо. Вечеряє британець також поживно: куряче філе чи риба та салати без заправки.

Між трьома основними прийомами їжі актор влаштовує перекуси. Зазвичай, горіхами та шоколадом.

Шоколад

Актор рішуче викреслив зі свого раціону усі продукти, які вважає некорисними. Лише на шоколад рука не піднялася. Просто не зміг. Краще пробігти кілька зайвих кілометрів, ніж жити без улюбленого десерту.

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Шоколад наче й не дарма має репутацію не надто корисного продукту. Особливо, якщо говорити про молочний та білий види. Там дуже багато цукру, а відтак і калорій, натомість користі – мінімум. А от темний десерт, із бодай 50 % вмісту какао – це вже інша справа. Він містить біофлавоноїди – речовини, які захищають наші судини. Тому деякі фахівці не просто дозволяють, а навіть рекомендують з'їдати грамів 50 темного шоколаду в день. Це з-поміж іншого позитивно вплине на шкіру та волосся.



Якщо обрати правильний шоколад, він може принести вам користь, а не шкоду

Спортсмени і взагалі називають цей десерт легальним допінгом. Адже тут є кофеїн, який бадьорить і додає енергії. Шоколад стимулює активність роботи мозку. А ще покращує настрій. Збільшуючи в організмі кількість серотоніну та ендорфіну. Їх ще називають гормонами щастя. Такий собі солодкий антидепресант. Тому, якщо не перегинати палку з кількістю, все буде в шоколаді.

Норма білка, плюси та мінусу протеїну

Виглядати потужно – один з головних обов'язків Стетхема. Тому Джейсон підживлюється протеїновими коктейлями. Білок – головний будівельний елемент м'язів. Спортсменові, який старанно тренується, треба приблизно 2 грами білка на один кілограм маси тіла. Тобто, Стетхему на добу необхідно вживати приблизно 160 грамів протеїну. Це багато.

Аби набрати таку норму, слід з'їсти, скажімо, 27 курячих яєць. Чи кілограм домашнього сиру. Тож, з їжі отримати потрібну йому кількість основи для м'язів – доволі складно. Тут в нагоді і стають коктейлі з протеїну.

Протеїн, по суті, – це концентрований білок, який взяли, наприклад, з молочної сироватки чи курячого яйця. Він має природне походження. І причин боятися, що отруїшся якимись там хімікатами – немає. Без цього порошку справді дуже важко вибудувати красиву рельєфну мускулатуру. Головне – знати міру. Вживання занадто великих доз протеїну може спровокувати білкове отруєння. Тоді вам гарантовані розлади шлунку, слабкість і нудота.

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Також є дослідження, що доводять й інші загрози, пов'язані з надмірним вживанням протеїну. Організм спершу розщеплює спожиті білки. Потім синтезує власні. І в підсумку з’являються так звані tor-білки. Якщо цих молекул забагато, вони можуть пошкоджувати ДНК, провокувати онкологію, зістарювати організм та негативно впливати на серце. Тому між вражаючими мускулами та здоров'ям варто шукати золоту середину, яка, повірте – існує.

На щастя Стетхема, аж надто великі м'язи не входять в його образ крутого чолов'яги.

Улюблена страва – гранола

Підтримувати спортивну статуру з роками стає дедалі важче та займає все більше часу. Коли актор все ж повертається додому в Британію, то обов'язково додає в раціон улюблену страву – гранолу. Це корисний і популярний в Англії та США сніданок. Він допомагає легко і водночас енергійно розпочати день.



Гранола – смачний і доволі корисний сніданок

Рецептів приготування цієї страви – безліч.

Один із класичних, базових варіантів:

Беремо горіхи, сухофрукти, мед та що вам, зрештою, до смаку. Основою є вівсяні пластівці. Важливо вибрати пластівці грубого помолу. Не швидкої заварки, чи миттєвого приготування. Застилаємо деко пергаментом та рівномірно викладаємо вівсянку. Розігріваємо духовку до 180°С та ставимо пластівці сушитися на 15 хвилин. Регулярно усю цю красу перемішуємо, аби не пригоріло. Дрібнимо горіхи і додаємо їх до вівсянки. Далі змішуємо мед з теплою водою. Цим сиропом заливаємо пластівці. Гарно перемішуємо і повертаємо у духовку. Хвилин на 20-25. Не забуваємо перемішувати, бо пригорить. За кілька хвилин до завершення процесу кидаємо сухофрукти. І вуаля. Смачного!

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Тож аби бути здоровим та мати крутий вигляд – геть не обов'язково відмовлятися від улюблених страв. Повірте Джейсонові Стетхему!