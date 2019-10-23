Як акуратно почистити гранат: три способи

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Як почистити гранат швидко і легко – лайфхак: відео
Як почистити гранат / Фото з відкритих джерел

Осінь – час достигання багатих на вітаміни та мінерали гранатів. Гранат зміцнює імунітет, судини та нервову систему, нормалізує кров'яний тиск. А як почистити гранат швидко і легко – читайте далі.

Багато покупців оминають гранат у магазині через складність його чищення. Проте є декілька способів, які допоможуть отримати цілі зернята граната і не забруднити усе довкола.

Дізнайтеся: Чим корисний гранат для здоров'я та імунітету

1. Спосіб перший

Аби отримати зернята, акуратно зріжте шкірку зверху. Не заглиблюйте ніж глибоко у плід, інакше зачепите зернята. Можна зробити круглий надріз і зняти "кришечку".

Тоді помалу розкрийте гранат. Далі зерна витягніть пальцями.

2. Спосіб другий

Підійде, якщо ви зерна вам потрібно отримати швидко.

Розріжте гранат навпіл. Візьміть одну частину шкіркою вгору. Міцно тримаючи фрукт над мискою, стукайте по ньому ложкою або лопаткою, поки всі зерна не спадуть.

3. Спосіб третій

Він займе більше часу, ніж попередні два.

Видаліть верхівку граната, як в першому способі. У глибоку миску налийте воду та покладіть в неї фрукт, розламавши навпіл. Потім розберіть гранат під водою на зерна. Тоді пропустіть вміст миски через друшляк.

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Автор: Вероніка Климська
Теги: LifeStyle Поради Food and Drinks Здорове харчування
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