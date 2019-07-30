Як Алекс Родрігес готував сюрприз для Дженніфер Лопес: зворушливе відео

Днями, 24 липня, популярна співачка Дженніфер Лопес відгуляла своє 50-річчя. Згодом, 27 липня, відзначив день народження й наречений артистки Алекс Родрігес. Як відомо, бейболіст подарував коханій жінці червоний кабріолет Porshe та показав відео, як він готував сюрприз.

Відео, як Родрігес привітав Джей Ло, він опублікував на своєму YouTube-каналі у понеділок, 29 липня. У ролику бейсболіст заявив, що складно придумати подарунок людині, у якої є все.

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Презентувати чоловік вирішив червоний кабріолет від Porshe, через що Дженніфер була справді здивованою. Як відомо, Лопес не сідала за кермо автомобіля понад 20 років.

Ми думали, може подарувати їй автомобіль. Іронія була в тому, що ми купимо їй машину, але вона 25 років не сідала за кермо,

– сказав наречений співачки.

Перед тим, як показати розкішний подарунок, Алекс попросив Дженніфер зав'язати очі та вийти з ним на галявину маєтку. У цей момент до будинку під'їхала машина, у якій сиділи діти Лопес та Родрігеса від попередніх шлюбів, та показали неочікуваний подарунок.

"Люблю вас та дякую Алексу і всім причетним до цього сюрпризу, хто зробив цей день справді особливим", – додала зірка у підписі до відео.

Як Алекс Родрігес підготував сюрприз на день народження Джей Ло: відео