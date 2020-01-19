Як Alyona Alyona стала однією з найуспішніших реперок України: спогади артистки

Реп-виконавиця Alyona Alyona всього за рік здобула мільйони прихильників та міжнародні премії. Таким успіхом не можуть похизуватись чимало вітчизняних вокалістів, які роками виходять на сцену. Alyona Alyona вирішила розповісти, як зародилась ідея виступати та як артистка її втілювала у життя.

Відповідними спогадами реперка поділилась в інтерв'ю "Укрінформу". Alyona Alyona зізналась, що почала захоплюватись цим стилем музики у підлітковому віці. Тоді вона отримала платівки культових артистів та гуртів і навіть не думала, що колись також буде виступати.

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"Реп я почула у віці 12 років. Випадково, тому що ми обмінювалися касетами і дуже часто вони були без обгортки. Це були і Linkin Park, Avril Ramona Lavigne, Limp Bizkit, і до мене потрапили касети з російським репом. Я почула, а до цього вже писала вірші, якісь там пісеньки поп. І я почула реп, в якому в один рядок можна вмістити багато слів. Я не можу пояснити досі: як, чому, за що? Але, знаєте, діти в садочку, вони люблять не за щось, а просто, бо люблять. Так само і тут: я просто полюбила цю музику", – розповіла Alyona Alyona.

Відтоді артистка почала писати власні треки, які щоразу намагалась вдосконалювати. У реп-композиціях Alyona Alyona розповідала цілі історії. Однак, переїхавши на Київщину, артистка влаштувалась на роботу вихователем у дитячому садочку та вирішила відкласти творчість.

Я продовжувала творити, шукати. Потім я почала працювати в садочку і закинула реп, бо увесь свій час вчилася на психолога. Після роботи я приходила, вчилася, але потім знову повернулася до написання. Почала писати українською мовою, бо до цього писала російською... І врешті-решт вирішила читати про те, чим я живу насправді,

– згадала Alyona Alyona.

Переломним моментом для реперки став 2017 рік. Тоді Alyona Alyona ствердно вирішила діяти та не накопичувати пісні в коробці. Співачка випустила бюджетний кліп "Рибки", який і символізував початок її кар'єри.

"Я поставила собі такий ультиматум: або я йду виступаю, або кидаю все в коробку, там де воно лежало. А почали вже кликати. Я почала виступати, знайомитися. І, ось – люди скооперувалися, ми почали думати, що робити далі, як його показати всім. Знайшли Delta Arthur, який зняв мені ці "Рибки". Таким чином, щоб це було сучасно, не звичайний реп на фоні якогось підвалу, а такий – провокативний, цікавий. І все пішло-поїхало", – додала вона.

Наразі артистка випустила свій дебютний альбом "Пушка", який отримав шалену популярність в України. Пишнотіла реперка заспівала про цькування та стандарти краси, тому тексти Alyona Alyona вивчили тисячі меломанів. Про успішну реперку дізнались не тільки вітчизняні меломани: вона чи не першою серед українських артисток стала героїнею The New York Times та лауреаткою міжнародних премій.