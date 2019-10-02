Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста

Сьогодні, 2 жовтня, талановитий Андрій Данилко святкує 46-річчя. Артист, композитор, продюсер, шоумен, суддя вокальних шоу – це далеко не всі амплуа, які успішно втілив він у життя. Однак і досі Вєрка Сердючка є найуспішнішим проєктом Андрія Данилка.

Після проголошення Незалежності України чимало молодих вокалістів намагались підкорити вітчизняний шоу-бізнес яскравими образами та ритмічними піснями. Однак навіть із впливовими знайомими не у всіх це вдавалось. А от Андрій Данилко, якому на початку кар'єри було менше 20 років, без будь-яких зв'язків зумів отримати неймовірний успіх та популярність в усіх країнах СНД.

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Ми не раділи шаленій популярності, бо були дітьми. От коли люди, які працюють на нас, говорять: "Я ваші виступи в дитинстві дивився". Це не тому, що ми вже всі старі, ми просто надто рано почали все. Нам було по 17-18 років,

– зізнався в одному з інтерв'ю Андрій Данилко.

І справді, артист підкорив шоу-бізнес ще в роки студентства і створив унікальний образ, який перевершити дуже складно. Як же в Україні з'явилась неповторна Вєрка Сердючка, без пісень якої не проходять корпоративи та весілля, – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Перша Вєрка Сердючка

Здавалось би, у 1990-их роках Андрію Данилку, в якого не було фінансової підтримки, залишалось тільки мріяти про сцену та участь у тоді популярному гурті "Ласковый май". Однак це аж ніяк не влаштовувало запального артиста. Щоб зробити перший крок до втілення своєї мрії, ще невідомий хлопець із Полтави безуспішно намагався вступити до музичного училища. Та невдачі при вступі власне і допомогли йому досягнути успіху: здобуваючи фах продавця продовольчих продуктів, майбутній артист брав участь у всіх можливих конкурсах та творчих гуртках.

За словами викладачів Полтавського училища, саме під час навчання Андрій Данилко чи не вперше вийшов на сцену в жіночому образі. Тоді хлопець підготував гумористичний номер про продавчиню, який представив на обласному конкурсі талантів. Майстерну гру Андрія Данилка оцінили, а артист настільки переконливо перевтілився в героїню, що члени журі до останнього не могли повірити, що перед ними виступав хлопець.

Насправді в арсеналі Андрія Данилка було багато образів, які він випробовував: продавчиня, правоохоронець, солдат та навіть балерина. У це складно повірити, адже всіх їх з легкістю витіснила Вєрка Сердючка.

Дивіться фрагмент одного з виступів Андрія Данилка в образах солдата і поліцейського: відео

Вже після перших виступів Андрій Данилко збирав великі зали, а його мініатюри транслювали на телебаченні. Тоді самого артиста не впізнавали на вулицях, однак залюбки цитували провідницю Вєрку Сердючку.

Після першого виступу в нас був такий фурор, що коли я вийшов із номером провідниці (а вона ще тоді не називалась Вєркою Сердючкою, це в імпровізації я придумав), завершив шоу, йду зі сцени – вирують овації. Я перебував наче в космічному стані. Кілька разів виходив на сцену, бо люди просили,

– пригадав Андрій Данилко в програмі "А поговорити".

Перший образ Вєрки Сердючки був створений досить поспішно. Берет, сорочка, спідниця, піджак і дві повітряні кульки – це все, що було потрібно Андрію Данилку для виступу. Вже зараз успішний артист з усмішкою згадує цей етап творчості та зізнається, що не знає, чому всіх так смішили ті жарти та невдалий грим.



Вєрка Сердючка у 2000-их роках / Кадр з СВ-Шоу

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Шалений успіх "СВ-Шоу"

На піку популярності Вєрка Сердючка не могла зникнути чи взяти собі відпустку. Однак Андрій Данилко зіткнувся з чималою проблемою в гастролях: жарти, які викликали овації в одному місті, були зовсім несмішними в іншому. Відтак Андрій Данилко вирішив створити "СВ-Шоу", в якому із зірковими гостями розкривав тему провідниці Вєрки Сердючки.

Коли я зараз дивлюсь запис цього "СВ-Шоу", то думаю, що це жах. Чому люди з цього сміялись, були рейтинги скажені? Я тоді не вмів користуватись ані гримом, ані костюмом, ані текстом. Якісь забави. Але я вдячний людям, які авансом вірили, що цей проєкт буде розвиватись,

– розповів Андрій Данилко в інтерв'ю "Позаочі".

Тоді ж в Україні це було перше вечірнє шоу, в якому глядачі могли знайти не тільки колоритний гумор, але й послухати улюблені пісні та дізнатись досі невідомі факти про кумирів.

Дивіться фрагмент одного з виступів Андрія Данилка в СВ-Шоу: відео

З гумором на сцену!

Перед стартом вокальної кар'єри чимало знайомих Андрія Данилка відмовляли його йти в шоу-бізнес. Всі вважали, що образ кумедної провідниці настільки звикли бачити глядачі, що співачку Вєрку Сердючку можуть просто не сприйняти. Однак сталось все з точністю до навпаки!

Перші кліпи Вєрка Сердючка записувала речитативом, супроводжуючи все кумедною постановкою. Тому ролики нагадували мінішоу з головною героїнею в центрі сюжету. Змінився й імідж артиста: гламурний капелюх та костюм вже вказували на те, що це не провідниця Вєрка, а зірка.

Дивіться кліп на пісню "Пирожок" Вєрки Сердючки: відео

У 2001 році талановита Вєрка Сердючка з'явилась у новорічному мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки". Там артистка постала в образі Солохи і заспівала пісню "Горілка", яка й задала танцювальний темп її творчості. Мабуть, вже після цієї ролі прихильники Андрія Данилка побачили його як багатогранного актора й співака.

Дивіться виступ Вєрки Сердючки в мюзиклі: відео

Після успішних хітів "Все будет хорошо", "Тук-тук-тук", "Чита Дрита", "Гоп-гоп" пісні Вєрки Сердючки зазвучали на всіх українських святах, а сам Андрій Данилко став одним із найуспішніших вітчизняних артистів. На хвилі популярності він вирішив вкотре змінити образ своєї героїні та представити державу на Євробаченні-2007. І це йому успішно вдалося: Вєрка Сердючка підкорила Європу запальним треком Dancing Lasha Tumbai та посіла друге місце.

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Згодом артист зізнався, що участь у конкурсі стала своєрідним випробуванням, бо костюм Вєрки Сердючки зі сріблястою зіркою на голові важив близько 10 кілограмів, тому виступати було складно. А вже після шоу у ЗМІ розгорівся гучний скандал: у словах треку начебто почули Russia good bye. Сам Андрій Данилко неодноразово запевняв, що це помилка, однак трек увійшов у його творчість як один із найскандальніших.

Дивіться виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні-2007: відео

Євробачення-2007 не тільки принесло скандал, але й допомогло Андрію Данилку остаточно обрати образ Вєрки Сердючки та підкорити меломанів у всьому світі. Сам артист переконаний – секрет такої популярності не тільки в іронічних текстах, а і в простоті та щирості, які Вєрка Сердючка зуміла не втратити з приходом світової слави.



Вєрка Сердючка з мамою / Пресслужба

Десятки популярних пісень та кліпів, студійні альбоми, участь у мюзиклах та голлівудському фільмі "Шпигунка" з Джудом Лоу та Джейсоном Стейтемом, велика творча команда – це далеко не все, чого може досягнути талановитий Андрій Данилко. Після творчої паузи Вєрка Сердючка готує до випуску нові треки, які, без сумніву, матимуть приголомшливий успіх.