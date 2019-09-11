Як Анджеліна Джолі перетворювалась у чаклунку з "Малефісенти": відео залаштунків

Поки всі кіномани очікують на прем'єрний показ другої частини фільму "Чаклунка" (Maleficent), представники кіностудії Disney вирішили показати кадри залаштунків. У мережі вони опублікували відео, на якому видно, як Анджеліна Джолі перетворюється у Малефісенту.

Зла чаклунка стала чи не одним з найулюбленіших персонажів кіностудії Disney. Багатьох прихильників кінострічки цікавило, як же гримерам вдалось створити такий бездоганний та реалістичний образ чаклунки, відтак у мережу вирішили злити відео, на якому відбувається підготування Анджеліни Джолі до виходу на знімальний майданчик.

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Згідно із кадрами, над створенням знаменитого образу працювали щонайменше три гримери. Допомагала їм і сама Анджеліна Джолі, яка закрутила своє волосся для спеціального головного убору.

Дивіться, як створювався образ "Малефісенти": відео з Анджеліною Джолі

Не менший захват героїня фільму викликає і у самих акторів, які разом з Анджеліною Джолі знялись у "Чаклунці". Немає нікого у світі, хто міг би настільки ввійти в роль Малефісенти, як Анджеліна Джолі", – зізналась Ель Фаннінг у короткому ролику, опублікованому на сторінці Disney.

“There is no one in the world that could play Maleficent except for Angelina Jolie.”



Watch the cast of Disney’s #Maleficent: Mistress of Evil in this behind-the-scenes look. See the film in theaters October 18! pic.twitter.com/LX5hvsiZCs — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 4 вересня 2019 р.

Що відомо про фільм "Чаклунка: Володарка темряви"

Ще у 2014 році автори проєкту анонсували, що історія Малефісенти матиме продовження. Зйомки фільму "Чаклунка: Володарка темряви" розпочались у квітні 2018 року, а всі прихильники були в очікуванні нових анонсів.

Згідно з офіційними трейлерами, події кінострічки відбуватимуться через кілька років після того, як чаклунка наклала закляття на принцесу Аврору. Окрім цього, видно, що між Малефісентою та королевою Інгріт розпалиться запекла боротьба. Причиною для цього стало кохання принцеси та прагнення створити сім'ю. Таке рішення принцеси аж ніяк не влаштовує Малефісенту, яка будь-якою ціною прагне зруйнувати свято.

Я пам'ятаю цю історію про злу відьму і принцесу, яка була проклята. Історія стала легендою. Але це не казка. Багато полюють на невинних. Думаю, що такі, як ти, погодяться,

– заінтригувала Анджеліна Джолі у тизері.

Режисером кінострічки виступив Гоакім Роннінг, який створив "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" та "Бандитки". Головні ролі у фільмі "Чаклунка: Володарка темряви" зіграли Анджеліна Джолі, Мішель Пфайффер, Ель Фаннінг і Ед Скрейн. Світова прем'єра запланована на 18 жовтня 2019 року.

"Чаклунка: Володарка темряви" ("Маліфісента 2"): дивіться трейлер