Як Бабкін, Анатоліч, Лавренюк і Батуї святкуватимуть Великдень на карантині: ексклюзив від зірок

Українські знаменитості, як і всі інші у світі, змушені були адаптуватись до нових умов та відмовитись від усіх своїх планів на найближчі кілька тижнів. Великдень цьогоріч теж доведеться усім святкувати вдома, відтак зірки для LifeStyle 24 поділились, як вони проведуть це свято.

Анатолій Анатоліч: "Це цікавий досвід"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, що карантин, звісно ж, вніс свої корективи у святкування Великодня, адже він завжди йде у це свято до церкви.

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Святкувати Великдень ми плануємо обідом. Звичайно, до церкви планували йти, але, дотримуючись рекомендацій, залишаємося вдома. Онлайн-трансляцію богослужіння, можливо, будемо дивитись, це цікавий досвід. Чому б і ні?

– зазначив ведучий.

Анатоліч додав, що цьогоріч не буде пекти з сім'єю паски, адже хоче підтримати тих підприємців, які потерпають від фінансових проблем в час карантину в Україні.



Анатолій Анатоліч з сім'єю

"Фарбувати яйця будемо, а от пекти паски точно ні – думаю, що це саме той час, коли варто підтримати малий та середній бізнес, людей, які зараз лишилися без роботи. Маленькі ресторанчики, кафешки зараз саме продають паски, тому ми купимо паски у них. Впевнені, що вони будуть спечені з душею", – поділився Анатолій Анатоліч.

Сергій Бабкін: "Головне – віра всередині тебе"

Український співак та музикант Сергій Бабкін вважає, що йти до церкви у такий час – це досить безвідповідально зі сторони вірян, тому він з сім'єю хоч і вперше, але проведе Пасхальне богослужіння вдома.

"Звісно, у зв'язку з ситуацією у нашій країні і взагалі в світі, цей Великдень точно не буде традиційним. Ми вперше не підемо до церкви, що б освятити кошик із пасочками. Хоч багато хто й говорив нам, мовляв, без паніки, традиції є традиції, і потрапити до церкви і цього року буде неважко. Приходиш, хто встиг до певного часу, церква зачиняється. Обряд освячення відбувся – ти спокійно йдеш. Але, на нашу думку, наразі це вкрай нерозважливо як по відношенню до себе, так і до інших. Тому ми залишимося вдома. Святити пасочки будемо своїми молитвами і світлими думками, адже головне – віра всередині тебе", – пояснив Бабкін.



Сім'я Бабкіних у свято Великодня

Сергій та його дружина Сніжана у соціальних мережах часто демонструють будні карантину, зокрема і на кухні. Співак розповів, що хай це свято і буде домашнім, від традиційних великодніх страв вони не відмовляться.

Наша сім'я дотримується правильного харчування, в нашому раціоні мінімальна кількість борошняних виробів і солодкого. Але, звісно, ми усвідомлюємо, що це велике свято не буде святом без традиційної їжі, пасочок на столі. До того ж, їх дуже люблять наші діти, тому цією випічкою завжди радують мами,

– зізнався Бабкін.

Чоловік додав, що цього року вони відзначатимуть це свято в тісному сімейному колі, ймовірно, на подвір'ї власного будинку: "У нашому невеликому дворику є все для сімейного пікніка або вечері на свіжому повітрі. Думаю, що ми можемо посмажити шашлик на мангалі, накрити великий стіл із кількома стравами і, звісно, смачненьким".

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Олена Лавренюк: "Посвятимо наш сніданок самостійно"

Актриса театру та кіно Олена Лавренюк розповіла, що для неї свято Великодня є дуже важливим та домашнім. І хоч вона не планує йти до церкви, їй все ж вдасться зустріти його в сімейному колі у Львові.

"Для мене, ще з малечку, свято Хрестового Воскресіння надзвичайно важливе та світле. Ми маємо традицію, яку ніколи не порушуємо – збиратися сім'єю вдома у мами. Цього року, мабуть, більшість сімей не зможуть відсвяткувати цей день, як звикли, через відомі труднощі, та, на щастя, ми усе-таки зустрічаємо свято у Львові. Дещо, звичайно, цьогоріч ми маємо змінити – ми не поїдемо до церкви, адже наражати свою родину на небезпеку, тим більш у такий день, як мінімум неправильно", – розповіла зірка фільму "11 дітей з Моршина".



Олена Лавренюк з рідними

Але щоб не сумувати, вона однаково готуватиме великодній кошик та разом з сім'єю освятить власноруч святкові страви.

Та усе-таки, дотримуючись правил цього свята (перше, що ти повинен з'їсти або випити у цей день, має бути свяченим), ми посвятимо наш сніданок самостійно. За тиждень до цього ми готуємо паски, обов'язково розмалюємо крашанки, мої дівчата обожнюють цю стародавню традицію – розбивати по черзі різні кінці яйця. Адже раніше вважалося, що яйце, яке залишиться неушкодженим, принесе удачу. Цей день містить у собі дуже сильну енергетику, тож місця сваркам та суперечкам у ньому немає, – резюмувала жінка.

Вікторія Батуї: "Зустрінемося з рідними онлайн по скайпу"

Телеведуча та філантроп Вікторія Батуї поділилась, що обожнює це свято і шанує великодні традиції, які прищеплює своїм дітям. Щодо великодніх страв жінка ще роздумує, хто їх готуватиме.

"Звичайно, карантин відкоригував плани. У будь-якому випадку, свято – улюблене і довгоочікуване, ми будемо його святкувати в домашньому колі. Я дуже люблю все традиції, пов'язані з Великоднем, намагаюся їх прищеплювати і дітям. Ми намагаємося їх дотримуватися. Діти дуже люблять прикрашати великодні яйця. У нашій родині зазвичай паски пече моя мама чи бабуся. В цьому році ще не знаємо", – розповіла Батуї.



Вікторія Батуї з чоловіком та синами

Щодо великодньої служби, то як і всі інші зірки вона залишиться вдома і дивитиметься онлайн-літургію.

Щороку ми з сім'єю ходимо святити великодній кошик вночі або рано-рано вранці. В цьому році, звісно, не підемо, але обов'язково включимо і подивимося онлайн-службу. Мені особисто дуже цікаво і цікаво, як все буде проходити онлайн,

– поділилась Батуї.

Ведуча додала, що з року в рік у цей день збиралась разом зі своїми рідними і близькими друзями, адже це була одна з традицій її сім'ї. "Цього року будемо тільки сім'єю, а з рідними і друзями зустрінемося онлайн по скайпу", – підкреслила Вікторія.