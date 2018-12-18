"Як бабусина хустка": у мережі розкритикували вбрання Кіри Найтлі

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Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Кіра Найтлі відвідала у понеділок, 17 грудня, фотоколл документального фільму про себе з циклу A Life In Pictures.

Так, 33-річна Кіра Найтлі завітала на захід, який організовано в її честь. Однак не усі прихильники акторки були у захваті від обраної сукні для виходу, порівнявши її з героїнею російських народних казок.

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Зірка фільму "Пірати Карибського моря" приміряла плаття-міді з квітковим принтом з колекції бренду The Vampire's Wife. Свій аутфіт вона доповнила чорними туфлями і макіяжем з акцентом на очах. 

Для завершення образу Кіра розпустила волосся, а також з'явилася без манікюру.

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

Нагадаємо, Кіру Найтлі було нагороджено почесним орденом Британської імперії. Церемонія традиційно пройшла у Букінгемському палаці.

Теги: LifeStyle Кіно Кіра Найтлі
Джерело: 24 канал
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