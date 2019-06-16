Як Белла Хадід, Вікторія Бекхем та інші зірки привітали татусів з Днем батька: фотопідбірка

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Зірки вітають татусів з Днем Батька
Зірки вітають татусів з Днем Батька / Колаж: LifeStyle 24

Сьогодні, 16 червня, весь світ відзначає День батька. LifeStyle 24 зробив для вас підбірку з милими привітаннями від знаменитостей на адресу їхніх татів.

День батька – ще одне домашнє свято у році, коли діти можуть віддати шану своїм батькам. Чимало українських та іноземних знаменитостей зворушливо привітали своїх татусів з їхнім святом.

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Хтось публікував фото з дитинства, згадуючи безтурботні часи, а хтось оприлюднював нове фото, просто дякуючи татові за те, що він є. Тож, які зірки приєдналися до так званого флешмобу, який сьогодні, у День батька, підриває мережу – читайте на LifeStyle 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також до Дня батька Ален Делон та його тато Жан-Поль Бельмондо знялися у фотосесії Paris Match. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А, до прикладу, англійська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала знімок свого коханого Джейсона Стетхема та їхнього сина, таким чином привітавши його з Днем батька.

Розі Хантінгтон-Уайтлі син

Чоловік Вікторії Бекхем Девід також приєднався до чудової традиції і показав дитячі фото, на яких поруч з ним є його батько Девід Едвард Алан Бекхем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Керівник "Студії Квартал-95" та президент України Володимир Зеленський також привітав свого тата з Днем батька. "Олександре Семеновичу, тату, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю", – написав під знімками Володимир Зеленський.

Не змогли оминути це світле свято і представники королівської сім'ї. Так, на офіційних сторінках членів монаршої родини з'явилися публікації, у яких їхні представники привітали з Днем батька 98-річного Філіпа, герцога Единбурзького, 70-річного принца Чарльза, а також 36-річного принца Вільяма.

А на офіційній Instagram-сторінці герцогів Сассекських з'явлося зворушливе фото крихітного Арчі Харрісона, сина принца Гаррі та Меган Маркл, з батьком. Таким чином представники королівського подружжя привітали принца Гаррі з його першим Днем батька.

 

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День Святої Трійці 2019: привітання зі святом в прозі та віршах
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Володимир Зеленський Белла Хадід Вікторія Бекхем Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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