Як би Тіна Кароль виглядала в серіалі "Сімпсони": кумедне фото

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Тіна Кароль намалювали у стилі серіалу "Сімпсони"
Тіна Кароль намалювали у стилі серіалу "Сімпсони" / Instagram / @tina_karol

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль надихає чимало людей на творчі проєкти. Днями вітчизняна художниця вирішила проекспериментувати та показати, як артистка виглядала б в образі персонажів "Сімпсони".

Відповідне фото розмістили прихильники Тіни Кароль на сторінці їхньої фан-групи в інстаграм. Автором картини стала художниця Маргарита Феліс, яку надихнув вихід артистки в ефірі "Танців з зірками 2019". Перед глядачами українська знаменитість постала у розкішній вечірній сукні кольору фуксії. Саме в такому вбранні Тіна Кароль несподівано приміряла образ героїв мультсеріалу "Сімпсони". 

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За словами художниці, на створення картинки вона витратила близько 5 годин, використовуючи графічний редактор Photoshop. Результат приголомшив прихильників Тіни Кароль, які вже засипали роботу схвальними відгуками. 


Тіна Кароль в образі "Сімпсонів" / Instagram / @_fantina

Як виявилось, Тіна Кароль – не єдина зірка, яка постала на полотнах перспективної художниці. Дівчина змалювала і учасників гурту The Hardkiss в образах серіалу "Сімпсони". Надихнула її новий кліп колективу на пісню "Жива", який музиканти зняли у стилі вампірської саги. 


Гурт The Hardkiss в образах серіалу "Сімпсони" / Instagram / @margaritafelis

Що таке "Сімпсони"?Це популярний анімаційний серіал, який створила американська кінокомпанія Fox. У "Сімпсонах" з гумором показали життя звичайної американської сім'ї. Головні герої – Гомер, Мардж, Барт, Ліса та Меґґі – завжди потрапляють у курйозні ситуації, від яких неможливо втримати сміх. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Тіна Кароль
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