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Як би виглядали знамениті логотипи у стилі карантину: оригінальний фотопроєкт

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Знамениті логотипи брендів у стилі карантину / Facebook / @goshakosmo

Чого тільки не придумати, коли стоїш у черзі в супермаркеті. Так, український дизайнер Гоша Космо вирішив показати знамениті логотипи брендів у стилі карантину.

Як він розповів порталу AIN, ідея для фотопроєкту прийшла, коли столичний дизайнер стояв у черзі в супермаркеті "Ашан". Дивлячись на логотип мережі магазинів, Гоша Космо захотів розставити літери на безпечну відстань. Результати своєї роботи він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. 

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Кожен реагує на карантин і пандемію по-своєму: хтось купує гречку, хтось жартує в твіттері, артисти дають онлайн-концерти. Як дизайнер, я відкрив фотошоп і трохи покреативив. Крім іронії, це ще й хороший спосіб нагадати про очевидні правила безпеки,
– пояснив автор фотопроєкту.  

Наразі в колекції Гоші Космо є десятки логотипів, де він залучив медичні маски, або вказав на важливість самоізоляції. Тонкий гумор дизайнера вже вподобали сотні людей. 


Як би виглядали знамениті логотипи у стилі карантину / Facebook / @goshakosmo

Окрім цього, Гоша Космо розсмішив підписників блогу зміною обкладинок відомих книг. Фото він теж зробив у стилі карантину. 


"Карантинний" креатив / Facebook / @goshakosmo


Обкладинки книг у стилі карантину / Facebook / @goshakosmo


Фотопроєкт київського дизайнера / Facebook / @goshakosmo

За останніми даними, карантин в Україні продовжать ще на 30 днів. Кабінет Міністрів вирішив ввести режим надзвичайної ситуації до 24 квітня. Через панемію коронавірусу залишатимуться закритими ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри. Окрім цього, діятиме заборона на залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні LifeStyle Новини культури Мистецтво
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