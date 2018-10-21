Як Богдана Тарасик представила Україну на Miss International 2018: яскраві фото та відео

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Богдана Тарасик на Miss International 2018
Богдана Тарасик на Miss International 2018 / Фото із соцмереж

9 листопада у японському Токіо пройшов один із найпрестижніших конкурсів краси – Miss International 2018. Україну представляла запальна брюнетка Богдана Тарасик.

24-річна красуня не приховувала свого захвату та хвилювання від такого масштабного шоу. І хоч перемогу на Miss International 2018 виборола венесуелка Марієм Веласко Гарсія, українка все ж гідно представила державу на міжнародному конкурсі. За результатами голосування експертного журі, Богдана Тарасик увійшла до ТОП-15 красунь світу.

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Упродовж всього перебування в Японії модель активно вела свій блог, у якому показала всі етапи підготування до вирішального дефіле на Miss International 2018. Так, відомо, що Богдана Тарасик прибула в Токіо 21 жовтня. Із собою дівчина взяла розкішні вбрання, серед яких – українська вишиванка. 

 

Вже у столиці Японії дівчина взяла участь у традиційному чаюванні, де засвітила національне вбрання. 

Сьогодні я отримала дуже багато компліментів моїй сорочці. Всі з захватом питали про неї і розглядали орнамент та візерунки,
– зізналась Богдана Тарасик.

 

 

У рамках конкурсу Miss International 2018 Богдана Тарасик відвідала ряд організованих заходів. Зокрема, українка взяла участь у міжнародному форумі, на якому розглядали актуальні соціальні питання. 

Міжнародний жіночий форум був дуже цікавим, ми обмінялися досвідом щодо стану жінок у кожній країні та говорили про наші особисті, ділові та культурні проблеми,
– розповіла Богдана Тарасик. 

Окрім цього, модель продемонструвала струнку фігуру на репетиції до фінального шоу Miss International 2018, а вже 9 листопада в ефектних вбраннях підкорювала світ.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Мода Конкурс краси
Джерело: 24 Канал
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