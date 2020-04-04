Як боротися з лінню: поради від Насті Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, на карантині більше часу спілкується зі своїми підписниками. Настя розповіла, як їй вдається побороти лінь та досягати поставленої мети.

Настя Каменських провела прямий ефір у соціальній мережі Тік Ток. Зірка ділилася корисними порадами щодо спортивних тренувань, відповідала на запитання прихильників. Знаменитість поділилася мотиваційними прийомами та на власному прикладі розповіла, як боротися з лінню.

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Каменських зазначила, що у своєму житті вона постійно бореться з лінню. Їй вдалося вивчити іспанську мову, почати займатися спортом лише завдяки того, що вона взяла себе в руки і змусила це зробити.

Я іноді дозволяю собі байдикувати: дивитися фільми, серіали. І ось в такі дні я починаю розуміти, як лінь розслабляє. Тому навіть не даю їй розгулятися і завжди працюю, просто змушую себе. І це працює. Коли ми бачимо успішних людей, то потрібно розуміти, що заради цього успіху вони дуже багато працювали, а не лежали на дивані,

– поділилася NK.

До навантажених днів Настя звикла ще з дитинства. Вона постійно відвідувала різні гуртки і завдяки насиченому графіку стала дисциплінованою та цілеспрямованою.

Мене батьки записали на всілякі гуртки: англійська з 4 років, балет, хор, уроки вокалу, фортепіано,

– розповіла артистка.