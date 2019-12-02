Як Бредлі Купер може зіграти найзапеклішого ворона Джокера у сиквелі до фільму, – ЗМІ

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Бредлі Купер може зіграти Бетмена / Neogaf

Поки трилер "Джокер" досі отримує приголомшливі відгуки та найвищі очінки за гострий сюжет і відмінно підібраний акторський склад, творці роздумують над продовженням, а також над тим, я зробити його ще цікавішим. Вдітак, розбавити другу частину "Джокера" можливо довірять голлівудській зірці Бредлі Куперу.

Як повідомляє видання We Got This Covered, екскоханий Ірини Шейк і актор, який приголомшливо виконав голову роль у фільмі "Народження зірки", може отримати роль запеклого ворога Джокера – Бетмена. У джерелі зазначається, що у списку Тодда Філліпса, який виступив режисером фільму, Бредлі Купер є головним кандидатом на роль Бетмена у майбутньому сиквелі.

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Також на сайті повідомляється, що студія Warner Bros. таки запустила у розробку продовження нашумілої картини, незважаючи на те, що днями режисер заявив, що це лише чутки. Подейкують, що творці фільму почали працювати над сиквелом після того, як "Джокер" зібрав перший мільярд у прокаті.

Проте поки що невідомо, чи повернеться до ролі талановитий Хоакін Фенкіс, адже якось він заявив, що не бачить себе у ролі лиходія у сиквелі. Нагадаємо, що новий фільм за участю Бетмена вийде на великий екран у 2021 ролі. Його зіграє Роберт Паттінсон.

Роберт Піттінсон
Роберт Паттінсон зіграє Бетмена / Pinterest 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Хоакін Фенікс Голлівуд
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