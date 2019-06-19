Як Брітні Спірс бореться із зайвою вагою: відео з тренування

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

Співачка Брітні Спірс повернулася до активного соціального життя після складних випробувань: госпіталізація до психіатричної лікарні, судові засідання, масове обговорення її здоров'я. Знаменитість проводить свій вільний час з коханим Семом Асгарі та займається спортом, про що розповідає у мережі.

Нове відео Брітні опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У підписі Спірс сказала, що "не виглядає бездоганно, але працює над цим".

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37-річна співачка зізналася, що вона мусить багато тренуватися для того, щоб скинути вагу. Як пожартувала зірка, у майбутньому вона хотіла б поконкурувати з пресом свого бойфренда. 

Я докладаю дуже великих зусиль для скидання ваги. Для мене три фунти (1,4 кілограма) це як сім фунтів (3 кілограми), це багато,
– розповіла Брітні Спірс.

В короткому ролику співачка показала комплекс простих вправ, які можна повторити навіть вдома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Що відомо про лікування Брітні Спірс?З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше запланованого часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.

Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.

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Теги: LifeStyle Брітні Спірс
Джерело: LifeStyle 24
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