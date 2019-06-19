Як Брітні Спірс бореться із зайвою вагою: відео з тренування

Співачка Брітні Спірс повернулася до активного соціального життя після складних випробувань: госпіталізація до психіатричної лікарні, судові засідання, масове обговорення її здоров'я. Знаменитість проводить свій вільний час з коханим Семом Асгарі та займається спортом, про що розповідає у мережі.

Нове відео Брітні опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У підписі Спірс сказала, що "не виглядає бездоганно, але працює над цим".

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37-річна співачка зізналася, що вона мусить багато тренуватися для того, щоб скинути вагу. Як пожартувала зірка, у майбутньому вона хотіла б поконкурувати з пресом свого бойфренда.

Я докладаю дуже великих зусиль для скидання ваги. Для мене три фунти (1,4 кілограма) – це як сім фунтів (3 кілограми), це багато,

– розповіла Брітні Спірс.

В короткому ролику співачка показала комплекс простих вправ, які можна повторити навіть вдома.

Що відомо про лікування Брітні Спірс?З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше запланованого часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.



Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.