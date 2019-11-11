Як будуть виглядати персонажі нового мультфільму "Скубі-Ду": перший трейлер

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Нова екранізація "Скубі-Ду"
Нова екранізація "Скубі-Ду" / Twitter /@wbpictures

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures поділилася дебютним трейлером майбутнього мультфільму. Судячи з усього, він вийде у популярному сьогодні 3D. Персонажам помітно змінили зовнішність. Нова екранізація розповідає про першу зустріч Скубі і Шеггі, яким судилося стати нерозлучними друзями.

Новий мультфільм "Скубі-Ду" розповідає історію знайомства Скубі і Шеггі. А також про те, як вони зустрілися з юними детективами Фредою, Велмою і Дафною і разом заснували відому компанію Mystery Inc. У центрі сюжету постають члени корпорації "Таємниця", що об'єднуються з іншими персонажами відомого екранного всесвіту, щоб зупинити Діка Дастардлі від знищення світу.

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Друзів чекає найскладніша справа в історії: їм потрібно розгадати таємничу змову – спробу випустити у світ собаку-привида на прізвисько Цербер. Відчайдушна команда прагне зупинити цей глобальний "собакаліпсис".

Однак згодом вони дізнаються, що Скубі має загадкове минуле і долю більш епічну, ніж будь-хто міг уявити.

Прем'єра призначена на 14 травня 2020 року. 

Дивіться трейлер мультфільму "Скубі-Ду" онлайн:

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Кіно
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