Як будуть виглядати персонажі нового мультфільму "Скубі-Ду": перший трейлер
Кінокомпанія Warner Bros. Pictures поділилася дебютним трейлером майбутнього мультфільму. Судячи з усього, він вийде у популярному сьогодні 3D. Персонажам помітно змінили зовнішність. Нова екранізація розповідає про першу зустріч Скубі і Шеггі, яким судилося стати нерозлучними друзями.
Новий мультфільм "Скубі-Ду" розповідає історію знайомства Скубі і Шеггі. А також про те, як вони зустрілися з юними детективами Фредою, Велмою і Дафною і разом заснували відому компанію Mystery Inc. У центрі сюжету постають члени корпорації "Таємниця", що об'єднуються з іншими персонажами відомого екранного всесвіту, щоб зупинити Діка Дастардлі від знищення світу.
Читайте також: "Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
Друзів чекає найскладніша справа в історії: їм потрібно розгадати таємничу змову – спробу випустити у світ собаку-привида на прізвисько Цербер. Відчайдушна команда прагне зупинити цей глобальний "собакаліпсис".
Однак згодом вони дізнаються, що Скубі має загадкове минуле і долю більш епічну, ніж будь-хто міг уявити.
Прем'єра призначена на 14 травня 2020 року.
Дивіться трейлер мультфільму "Скубі-Ду" онлайн: