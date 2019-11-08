Як члени королівської сім'ї люблять тварин: Букінгемський палац готує приголомшливу фотовиставку

Букінгемський палац на чолі з Єлизаветою ІІ часто любить дивувати туристів, влаштовуючи для них цікаві сюрпризи. Так, у сезон екскурсій наступного року відвідувачі зможуть побачити ексклюзивні кадри членів монаршої сім’ї та їхніх домашніх улюбленців.

Днями стало відомо, що Її Величність Єлизавета ІІ відмовилася від натурального хутра на користь екоматеріалів, а після цього представники королеви повідомили про ще один сюрприз для шанувальників їхньої сім'ї. На сайті видання Tatler повідомляється, що у 2020 році Букінгемський палац здивує своїх відвідувачів.

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Щороку влітку Єлизавета ІІ влаштовує собі так звану відпустку-канікули, покидаючи свою резиденцію і відправляючись в Балморал. І за час її відсутності палац відкриває двері для туристів.

Цікавий факт: за час відсутності Єлизавети ІІ її резиденцію відвідують приблизно 30 тисяч гостей.

Так, наступного року, окрім прогулянки кімнатами, відвідувачі зможуть переглянути ексклюзивні фотокартки, які будуть представлені в рамках виставки "Любов королівської сім'ї до тварин". У колекції будуть знімки Кейт Міддлтон, принца Вільяма та їхніх дітей, принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз, Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавети ІІ та інших членів королівської сім'ї.

Також гості зможуть дізнатися історію домашніх улюбленців монаршої родини та чому коні відіграють таку важливу на роль на популярних королівських перегонах Royal Ascot.

Точна дата проведення виставки – з 18 липня до 27 вересня 2020 року.



Фото: Tatler / Jersey Evening Post