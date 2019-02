Як дитяче шампанське: журі прокоментували виступ Ivan NAVI на Нацвідборі Євробачення-2019

У суботу, 16 лютого, в Україні відбувається другий півфінал Національного відбору до Євробачення-2019. Першим, хто заспівав на сцені і поборовся за місце у фіналі, став львівський співак Ivan NAVI.

Відкрив другий півфінал Нацвідбору Ivan NAVI з піснею, яка називається All For The Love.

Раніше в інтерв'ю LifeStyle 24 артист зізнався, що особливо хоче почути оцінку Андрія Данилка.

"Якщо Джамала оцінює більше вокал, а Євген Філатов – музичну складову пісні, то коментарі Андрія Данилка більш об’ємні. Він говорить водночас і про загальне враження, і звертає увагу на багато деталей", – пояснював він.

Після виступу зіркові члени журі похвалили Івана за чудовий початок. Андрій Данилко зазначив, що виступ був легким, як дитяче шампанське. Однак артист додав, що його пісня є схожою до виконання західних зірок.

"А де ж Ivan NAVI?" – спитав Данилко в півфіналіста Нацвідбору.

Ivan NAVI – All For The Love: дивіться відео виступу на Нацвідборі Євробачення-2019