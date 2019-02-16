Як дитяче шампанське: журі прокоментували виступ Ivan NAVI на Нацвідборі Євробачення-2019

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Євробачення-2019
Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision.ua

У суботу, 16 лютого, в Україні відбувається другий півфінал Національного відбору до Євробачення-2019. Першим, хто заспівав на сцені і поборовся за місце у фіналі, став львівський співак Ivan NAVI.

Відкрив другий півфінал Нацвідбору Ivan NAVI з піснею, яка називається All For The Love.

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Раніше в інтерв'ю LifeStyle 24 артист зізнався, що особливо хоче почути оцінку Андрія Данилка.

"Якщо Джамала оцінює більше вокал, а Євген Філатов – музичну складову пісні, то коментарі Андрія Данилка більш об’ємні. Він говорить водночас і про загальне враження, і звертає увагу на багато деталей", – пояснював він.

Після виступу зіркові члени журі похвалили Івана за чудовий початок. Андрій Данилко зазначив, що виступ був легким, як дитяче шампанське. Однак артист додав, що його пісня є схожою до виконання західних зірок.

"А де ж Ivan NAVI?" – спитав Данилко в півфіналіста Нацвідбору.

Ivan NAVI – All For The Love: дивіться відео виступу на Нацвідборі Євробачення-2019

 

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Нацвідбір на Євробачення-2019 від України: онлайн-трансляція другого півфіналу
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Теги: Євробачення LifeStyle Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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