Як дівчина: син Елізабет Херлі шокував прихильників у рекламі косметики

Діти знаменитостей часто намагаються повторити або ж перевершити успіх своїх батьків. Так, 17-річний син акторки і моделі Елізабет Херлі отримав перший контракт. Деміан знявся в рекламі косметики та шокував всіх своїм образом.

Відомо, що Деміан Херлі став моделлю бренду Pat McGrath Labs. Хлопець презентував у ролику нову косметичну лінію Sublime Perfection the System.

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Рекламну кампанію створював талановитий фотограф і режисер Стівен Майзель. Крім сина Елізабет Херлі, на зйомки він запросив перспективних моделей Сонджру Делюкс, Джейсона Дардо і Чжен'яна Чжана. Та ефектний Деміан вміло виділявся з-поміж усіх манекенників.

Хлопець продемонстрував на камеру об'ємну укладку волосся та макіяж. Відтак у мережі були приголомшені його схожість з Елізабет Херлі. І хоч Деміан вбрав білу футболку та шкіряну куртку, щоб додати брутальності до свого образу, він все ж нагадував дівчину.

Дивіться рекламний ролик Pat McGrath Labs за участю сина Елізабет Херлі: відео

Батьком 17-річного Деміана є бізнесмен Стів Бінг. Однак після розлучення хлопчик живе з Елізабет Херлі та, як зізналась сама акторка, є автором її пікантних фото.

На телеекранах хлопець дебютував у 2016 році, коли вперше знявся у серіалі "Члени королівської родини" (The Royals). Згодом він уклав контракт з модельним агентством TESS Management, з яким і досі активно співпрацює. В одному з інтерв'ю Елізабет Херлі зізналась, що її син вміло поєднує навчання із кар'єрою.

"Я завжди кажу, що треба знати географію, історію, треба знати культуру стародавніх греків і римлян, це цікаво. Якщо син виявиться досить талановитий і досить щасливий, щоб стати кінозіркою, то я буду тільки рада", – зізналась Елізабет Херлі.