Як доглядати за волоссям взимку, щоб зберегти красу і блиск: дієві поради

Зима – справжнє випробовування для волосся. Саме в цю пору волосся потребує особливого догляду, адже сухе повітря та низька температура неабияк впливають на його красу та блиск.

Зима вважається стресовою порою року не лише для організму, але й для волосся зокрема. У цей час волосся починає частіше випадати, стає ламким, посіченим та тьмяним.

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Пропонуємо вам дізнатися корисні поради щодо догляду за волоссям взимку.

Їжа та вітаміни для волосся

Кожного дня додавайте у свій раціон такі продукти харчування: нежирний йогурут та нежирне м'ясо, яйця, птиця, морепродукти, морська капуста, насіння соняшника, горіхи, овочі та фрукти.



Догляд за волоссям: що корисно

Від зовнішнього негативного впливу волосся треба захищати зсередини. Для підтримання здоров'я та краси приймайте вітаміни А, С, Е, D. Вітамін А сприяє росту волосся, вітамін С здатний його укріпити та подбати про коріння, вітамін Е поверне волоссю здоровий блиск, а вітамін D стимулює волосяні фолікули, активізуючи роботу клітин у волосяних цибулинах, пришвидшуючи їхній ріст. Завдяки вітамінам організм зможе перенести зиму набагато краще.

Дієві засоби догляду за волоссям

Перш за все серйозно підійдіть до вибору шампуню, маски для волосся, бальзаму та сироватки. Усі ці засоби сприятимуть не лише покращенню стану волосся, а й вбережуть від його пошкодження, сухості та ламкості.

Найбільш дієвим шампунем, який підходить для усіх типів волосся є "Шампунь BB" від Вітэкс, який додає м'якості та гладкості, а також збільшує природний об'єм та надає блиск. Для досягнення найкращого ефекту, після використання шампуню рекомендується використовувати "ВВ бальзам". Якщо ваше волосся схильне до жирності, застосовуйте "BB спрей-сироватку", яка подарує вашому волоссю все необхідне для краси, сили і блиску.

Правила догляду за волоссям

Одягайте головний убір. Холод пошкоджує волосяні цибулини і погіршує кровопостачання. У приміщенні шапку потрібно знімати, щоб шкіра голови не перегрівалася.

Регулярно стрижіть кінчики волосся. Ходити до перукаря взимку потрібно хоча б раз на 6 тижнів. Під час походу в салон підстрижіть свої кінчики, а якщо помітите, що волосся ламається – зробіть додаткову процедуру, що зможе відновити структуру волосся. Якщо ви цього не будете робити, ваше волосся стане ламким.



Що врятує ваше волосся взимку

Не фарбуйте волосся. Взимку бажано не експериментувати – якщо вам сподобалася трендова зачіска, для якої потрібне фарбування або хімічна завивка, відкладіть її до весни. Таким чином ви вбережете волосся від сухості. Не виходьте з дому із недосушеним волоссям. Через те, що вода при мінусовій температурі замерзає прямо у волосяному стрижні, це призводить до ламкості. Згодом волосся почне сіктися, ламатися, стане неохайним і нездоровим. Не мийте голову гарячою водою. Вона руйнує структуру вашого волосся. Це провокує гіперсекрецію сальних залоз, від чого ваше волосся швидше жирнішатиме біля коріння, а пасма стануть тьмяними і слабкими. Не сушіть мокре волосся феном. Запам'ятайте: нізащо не можна сушити мокре волосся. Після душу легенько промокніть пасма рушником, не роблячи різких розтираючих рухів – такі механічні дії можуть пошкодити волосся. Фен вмикайте через 10-15 хвилин після миття і використовуйте лише тепле, а не гаряче повітря, його потоки спрямовуйте під кутом - у напрямку стержня волосся. І все ж найкращий метод сушити волосся - без використання фена.



Сушити мокре волосся категорично не можна

Пийте багато води. До найсерйозніших проблем волосся відносять зневоднення. У приміщенні увімкнене опалення, на вулиці мороз, а все це – сухе повітря. Допоможуть усунути цю проблему різні кімнатні зволожувачі повітря. Однак, крім зовнішніх зволожувачів, потрібно пити достатню кількість води, щоб волосся могло насичуватися зсередини. Робіть масаж шкіри голови. Завдяки мікромасажу покращується кровотік, волосяні цибулини живляться необхідною енергією, а локони, своєю чергою, стають набагато міцнішими. Зробити мікромасаж дуже легко: потрібно всього лише розчісувати волосся якомога частіше, використовуючи при цьому гребінець з керамічними зубчиками або щітками з натуральної щетини.

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