Як дві краплі: дочка Міли Йовович знялася у фотосесії для журналу і вразила схожістю з мамою

Старша дочка популярної голлівудської акторки українського походження Міли Йовович, 11-річна Евер Габо знялася для обкладинки журналу Jalous.

Про це Йовович повідомила на своїй сторінці в Instagram. Цікаво те, що сама Міла, яка раніше успішно працювала моделлю, також знімалася для видання Jalous у 90-х.

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У підписі знаменитість заявила, що дуже пишається своєю 11-річною дочкою і тим, що вона йде за її слідами. У коментарях шанувальники акторки висловили привітання дівчинці і почали обговорювати те, що Евер є маленькою копією Йовович.

Насправді ця історія дуже особиста для мене, тому що в 90-х я сама знімалася для французької версії цього журналу. І вона йде моїми стопами. Мені дуже сподобалося її інтерв'ю. Така розумна, прониклива, турботлива дівчинка! Не можу дочекатися, коли журнал з'явиться в кіосках і ви самі все побачите,

– заявила голлівудська зірка українського походження.



Дочка Міли Йовович Евер / Jalous



Міла Йовович / Jalous



Дочка Міли Йовович Евер / Jalous



Дочка Міли Йовович Евер / Jalous

До слова, зовсім скоро у родині Йовович відбудеться довгоочікуване поповнення! Акторка вагітна третьою дитиною від чоловіка, режисера Пола Андерсона і це буде дівчинка.