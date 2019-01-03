Як дві краплі: фото дівчини Брукліна Бекхема порівняли з його зірковою мамою

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Бруклін Бекхем з новою дівчиною – Ханою Кросс
Бруклін Бекхем з новою дівчиною – Ханою Кросс / Instagram / @brooklynbeckham

У мережі не припиняють обговорювати нові стосунки старшого сина Девіда та Вікторії Бекхем – 19-річного Брукліна. Допитливі прихильники помітили неймовірну схожість моделі Хани Кросс з дизайнером.

Бруклін Бекхем неабияк здивував прихильників своєї зіркової родини, адже на Новий рік він познайомив своїх батьків з новою дівчиною – 21-річною моделлю Ханою Кросс. 

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Згодом закоханий фотограф у своєму блозі опублікував милі кадри, зроблені під час спільного відпочинку з манекенницею. Перед камерою позував як сам син подружжя Бекхемів, так і Хана Кросс. Серію знімків він підписав сердечком, що може свідчити про палкі почуття до дівчини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

Чорно-білі знімки із Західного Голлівуду одразу ж приголомшили мережу. Та не почуття пари настільки вразили користувачів мережі, а неймовірна схожість Хани Кросс та Вікторії Бекхем. "Вона виглядає, як твоя мама", "Спершу я думала, що це Вікторія", "Красива дівчина, але дуже схожа на Вікторію", "Все за Фрейдом: мама – ефектна брюнетка, і дівчина така ж", – зазначили користувачі мережі. 

Вікторія Бекхем та Хана Кросс
Вікторію Бекхем порівняли з дівчиною її старшого сина / Instagram / @breathingforbeckham

Теги: LifeStyle Зіркові романи Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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